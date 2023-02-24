Почему у молодежи перестали быть популярными аккордеон и баян?

Конкурс

как срез ситуации

Идея проведения творческого состязания принадлежит музыканту и педагогу Талгату Полатову. Конкурс призван не только определить лучших и талантливых, но и в целом обрисовать картину развития этого направления в нашей стране.

– На сегодня мы собрали около 50 зая­вок от участников из разных городов страны, – говорит Талгат Полатов. – К нам приедут юные исполнители из Астаны, Темиртау, Павлодара, Аксу, Тараза, Туркестана, Аркалыка и Петропавловска. Все они – учащиеся музыкальных школ и колледжей.

По словам инициатора проекта, конкурс призван показать всем, что на бая­не и аккордеоне все еще продолжают играть, несмотря на многие трудности.

А трудностей, как выяснилось, у баяна и аккордеона в нашей стране действительно немало. Начиная с 2000-х годов стало резко уменьшаться количество обучающихся игре на этих инструментах. Специалист связывает это с тем, что сам инструмент становится менее популярным – у современных детей меняются ориентиры, интересы. Сегодня руководители музыкальных школ и студий отмечают, что дети довольно час­то из инструментов выбирают гитару, причем не классическую, а эстрадную.

– «Аккордеон во Франции – это как дом­бра в Казахстане?» – спросил я как-то раз одного гражданина Франции, проживающего в нашей стране. И он, к своему же сожалению, сказал категорическое «нет», – делится Талгат Полатов. – Он рассказал, насколько был популярен аккордеон во Франции в 80-х годах. Сейчас же все меньше и меньше детей отдают предпочтение аккордеону, как выясняется, не только у нас.

Талгат Полатов вспоминает, что в 80-е годы для поступления в музыкальную школу на класс баяна нужно было пройти нешуточный конкурс – 3–4 человека на место. Сейчас о такой конкуренции даже и речи не идет. Педагоги счастливы уже просто увидеть в своем классе ребенка, заинтересованного в игре на инструменте.

Как ни странно, на сегодня наиболее слабо школа баяна и аккордеона представлена в Алматы. Во многих школах города отсутствуют соответствующие классы, нет педагогов. На предстоящий конкурс не были присланы заявки даже из двух специализированных музыкальных школ для одаренных детей им. К. Байсеитовой и им. А. Жубанова. Хотя их ученики всегда становились лау­реатами различных конкурсов, в том числе и по баяну, аккордеону.

– В нашем конкурсе будет всего один тур, на котором нужно будет исполнить две пьесы. Думаю, организуй мы состязания в два тура, количество участников сократилось бы. А у нас другие цели – организовать музыкальный праздник для того, чтобы как можно больше детей захотели в нем поучаствовать, – говорит Талгат.

Баян, аккордеон, сырнай

И все же – баян или аккордеон? Талгат Полатов, судя по зрительской реакции, считает, что аккордеон на сцене смотрится выигрышнее. Да и заинтересованные глаза детей как будто смотрят больше в сторону аккордеона, чем баяна. Хотя все довольно субъективно. На простой вопрос об отличии аккордеона от баяна можно получить такой же простой и лаконичный ответ: аккордеон отличается от баяна только своей «рояльной» правой клавиатурой. Но у Талгата Полатова есть свой исторический и даже лингвисти­ческий ответ на этот вопрос. Он уверен, что люди, которые встречались с термином «баян» со времен Советского Союза, все же не совсем правильно его трактуют.

– Я на своих концертах иногда спрашиваю слушателей: «Скажите, на чем я играю?» Кто-то считает, что в моих руках аккордеон, другие с уверенностью называют мой инструмент баяном. Идут споры. А я рассказываю им историю происхождения инструмента. Более того, в Европе сегодня баян тоже называют аккордеоном. Баянисты на европейских конкурсах или концертах в скобках после своего имени указывают именно accordion или же button-accordion – то есть «кнопочный аккордеон», – рассказывает Талгат.

Талгат Полатов с 2001 по 2016 год работал в Казахском государственном академическом оркестре народных инструментов им. Курмангазы в должности концерт­мейстера и играл на сырнае. Как известно, гармоника, а позже ее более совершенные разновидности, как баян и аккордеон, в казахском традиционном музыкальном искусстве приобрела название «сырнай», а исполнители на них – сырнайшы.

Жизнь музыканта –

целый мир

С 2016 года Талгат Полатов из оркестра ушел в свободное плавание. В Алматы он выступает в театре La Boheme и «Музкафе». Также аккордеонист сотрудничает с профессиональным бэндом в составе Ержана Тажимбетова (тенор), Каната Маликайдара (фортепиано). Музыканты исполняют итальянские песни, классические, народные произведения. Иногда Талгат аккомпанирует и танцевальным танго-коллективам.

Вместе с супругой Ритой Уразгалиевой, которая играет на кобыз-альте в Казахском государственном академическом оркестре народных инструментов им. Курмангазы, они составляют дуэт Forte. Их совместные выступления всегда с теплотой и большим интересом воспринимаются слушателями, ведь звуки сырная и кобыз-альта – настоящая услада для ушей.

У Талгата Полатова есть два ученика, с которыми он занимается в алматинском Доме школьников № 6. Ребята также примут участие в предстоящем конкурсе в младшей категории до 11 лет.

Кстати, музыкальный путь Талгата Полатова начался с фортепиано. И, увы, его первый педагог «постарался» сделать все, чтобы навсегда отбить у него желание заниматься на этом инструменте.

– Педагог по фортепиано на уроке била меня по пальцам. Я ходил на занятия в течение двух месяцев и бросил, – делится Талгат. – Но вот через некоторое время, во втором классе обычной общеобразовательной школы, к нам пришел преподаватель по классу баяна, который работал во Дворце школьников Шымкента и предложил всем желающим свои уроки. Мне стало интересно, и я пошел к нему учиться. Пос­ле первого года обучения он сказал, что больше ничего не может мне дать, и порекомендовал идти в музыкальную школу.

Так Талгат прошел все ступени академического образования – музыкальную школу, училище, а затем и Казахскую нацио­нальную консерваторию им. Курмангазы в классе профессора Анатолия Гайсина.

– До начала работы в оркестре имени Курмангазы я нередко участвовал в различных конкурсах, занимал призовые места, – рассказывает Талгат. – У оркест­ра был плотный гастрольный график, поэтому на различные фестивали и творческие состязания уже не хватало времени. С коллективом я объездил много стран – побывал в Европе, США, Китае. Благодаря тому, что я проработал в оркестре, сегодня имею большой репертуар казахской традиционной музыки.

Цена вопроса

Одним из самых известных международных конкурсов, где звучит аккордеон, уже многие годы является Кубок мира – Coupe Mondiale. Впервые за всю историю его проведения первая премия и звание чемпиона мира в 2021 году достались казахстанскому исполнителю Олжасу Нурланову.

После обретения независимости возможность участия в международных конкурсах у отечественных музыкантов значительно расширилась. Талгат Полатов рассказал, что в свое время Анатолий Гайсин только с третьей или четвертой попытки прошел всесоюзный отбор для участия в Кубке мира и поехал в немецкий Клингенталь, где стал лауреатом престижного международного конкурса.

– В Казахстане есть и свои композиторы, которые делают переложения различных произведений и мелодий для баяна и аккордеона. Это Владимир Петрович Демченко, Серикжан Абдинуров, Сапаргали Ашимов. Я тоже планирую выпустить сборник переложений, куда войдут оригинальные композиции в современном стиле, – говорит Талгат Полатов.

По его мнению, проблема материальной базы является одной из причин дефицита учащихся. Музыкальные школы города имеют в наличии лишь инструменты 70–80-х годов, которые достались им еще со времен Советского Союза. Сегодня самый простенький баян тульской фабрики будет стоить в районе 500 тысяч тенге. Безусловно, далеко не каждая школа может позволить себе такую покупку.

Талгат вспоминает, что в активе музыкальной школы Шымкента, в которой он учился, было около 30 баянов, из них 20 – в очень хорошем состоянии. Сегодня все инструменты уже изношены, а новые никто не закупает. Что касается аккордеонов, то хорошие концертные инструменты стоят от 5 до 10 тысяч долларов. Многие ли казахстанские родители смогут совершить такую покупку?

Конечно, можно приобрести баян и 80-х годов, который до сегодняшнего дня проходил должную профилактику. Но вот инструмент еще более ранних годов едва ли будет рабочим. В баяне много деталей и материалов, которые со временем изнашиваются.

– Мой сын учится в Казахской средней специализированной музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени А. Жубанова по классу скрипки. Маленькую скрипку для ребенка можно найти и за 20 тысяч тенге. Это китайский инструмент, который вполне сносен для первых шагов в музыке. И если ребенок впоследствии будет показывать успехи, то можно приобрести инструмент подороже. С баяном же такая история не пройдет. Дешевый инструмент просто не будет играть. Тульские баяны, бывшие в использовании, можно найти за 200 тысяч тенге, если говорить о европейских инструментах, то нужно эту цифру умножать на три, – объясняет музыкант.

Сам Талгат Полатов играет на инст­рументе итальянской фабрики Scandalli. Его стоимость – 10–12 тысяч евро.

В режиме

реального времени

В декабре прошлого года состоялся 21-й городской конкурс «Играй, гармонь» в Шымкенте, на который Талгат Полатов был приглашен в качестве председателя жюри. Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне. Было более 40 участников в возрасте от 8 до 19 лет в трех категориях – «юный музыкант», «профессионал» и «ансамбль».

– Собственно, благодаря этому творческому состязанию я и загорелся идеей провести конкурс баянистов и аккордеонистов в алматинском Доме школьников № 6, где работаю. Очень благодарен его директору – Зейнеп Ануаровне Аришевой за поддержку, – говорит музыкант-педагог.

Талгат надеется, что конкурс будет проводиться ежегодно, ведь у детей должен быть стимул выступать. Дело в том, что детские конкурсы среди баянис­тов проводятся у нас только один раз в три года. В 2021 году Казахская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова проводила конкурс по народным инструментам, включив в программу и баян.

– Педагог баяна из Павлодара Мади Ботагузов отметил, что карантин очень сильно повлиял на детей. В творческой среде это выражается в их боязни выступать на сцене. У ребят произошел перелом в сознании. Дело в том, что за прошедшие три года в мире появилось очень много онлайн-конкурсов, фестивалей. Дети для отбора лучшей записи делают 10, а то и 20 дублей. Знаю лично одного ребенка, который сделал 150 дуб­лей перед тем, как отправить лучшее, по его мнению, выступление на конкурс. На реальной же сцене у музыкантов нет такой роскоши – только одна попытка, по ней и судят, – заключил Талгат Полатов.

Он по-настоящему болеет за свое дело и мечтает, чтобы баян и аккордеон звучали в нашей стране часто и профессио­нально. Поэтому через организацию подобных конкурсов хочет объединить педагогов музыкальных школ и колледжей для того, чтобы существующие проблемы решались общими силами.