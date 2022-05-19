Почему в аграрном Казахстане высокая продовольственная инфляция, недоумевает сенатор

На пленарном заседании сенатор Акылбек Куришбаев выразил недоумение по поводу того, что Казахстан, будучи аграрной державой, по уровню продовольственной инфляции опережает многие страны, и потребовал пересмотреть экономические условия для развития АПК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Озвучивая соответствующий депутатский запрос на пленарном заседании Сената, Акылбек Куришбаев констатировал, что рост цен на продукты питания стал главной проблемой для граждан страны.

«Надо сказать, что многие семьи сейчас еле сводят концы с концами, затрачивая почти все свои доходы на питание. Мы все понимаем всю сложность и беспрецедентность сложившейся ситуации на рынке продовольствия и поддерживаем своевременные действия Правительства. Вместе с тем, в обществе возникает резонный вопрос, почему будучи аграрной державой, входя в 10-ку мировых экспортеров основных видов сельхозпродукции, мы по уровню продовольственной инфляции опережаем многие страны? Нам нужно осознавать и то, что вводя запрет и квоты на экспорт сельскохозяйственных товаров, можем довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного АПК», - считает сенатор.

По его мнению, в стране нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности страны. Так, отметил Акылбек Куришбаев, необходимо на законодательном уровне более точно определить понятие «продовольственная независимость».

«Дело в том, что нынешняя формулировка не в полной мере соответствует реальной ситуации. Например, есть виды продукции, нынешние объемы производства которых превышают потребности внутреннего рынка по физиологическим нормам потребления, то есть, на бумаге мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность, хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по многим видам продовольствия. Поэтому, нам нужно по-новому подойти к определению самих физиологических норм потребления с применением более совершенной методики. Иными словами, необходимы новые подходы к прогнозированию изменения уровня обеспеченности населения основными видами продовольственных товаров», - пояснил депутат.

Также, отметил он, в Казахстане, как во всех развитых странах, должна быть принята доктрина продовольственной безопасности, определены его конкретные показатели, критерии оценки и механизмы обеспечения.

«Как можно управлять вопросами продовольственной безопасности страны, если у нас до сих пор нет полноценной методики ее мониторинга? Во всех развитых странах эти вопросы решаются за счет установления долгосрочных хозяйственных связей, развития форвардных и фьючерсных контрактов по фиксированным ценам. Поэтому у них стабильные объемы поставок на внутренний рынок продовольственных товаров практически по фиксированным ценам. Поэтому у них продовольственная инфляция так не скачет, как у нас», - отметил Куришбаев.

Он добавил, что для создания аналогичной системы в Казахстане можно было бы успешно использовать возможности мер государственной поддержки. Однако, в настоящее время сельхозтоваропроизводители, получая субсидии, не несут никакой ответственности за состояние внутреннего продовольственного рынка, за рост цен на продовольственные товары. Более того, по многим направлениям система субсидирования превратилась в процедуру простой раздачи бюджетных денег. Она продолжает оставаться несовершенной, сложной, с высокими коррупционными рисками и низким уровнем эффективности.

«А ведь эти огромные средства, выдаваемые сельхозтоваропроизводителям в качестве субсидий, можно было бы успешно использовать для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. В настоящее время основная часть сельских товаропроизводителей работает в условиях рыночной стихии, не имея постоянных рынков сбыта выращенной продукции по стабильным ценам. В основном по этой причине у наших фермеров все еще преобладает порочная психология ожидания высоких цен и поиска случайных покупателей. При такой ситуации говорить о стабильности внутреннего продовольственного рынка не приходится», - сказал депутат.

Для решения данной проблемы, считает он, по примеру ведущих аграрных стран, предлагается создать экономические условия для развития кластеров в АПК, используя для этого возможности субсидирования.

«В частности, можно было бы сделать обязательным условием получения субсидий поставку выращенной продукции на внутренний продовольственный рынок по форвардным контрактам и по фиксированным ценам. При этом за счет авансирования форвардных контрактов параллельно решались бы проблемы пополнения оборотных средств сельских товаропроизводителей, то есть, их кредитование», - пояснил Куришбаев.

Данный механизм, считает он, выгоден еще и тем, что государство, имея гарантированные объемы поставок продукции на внутренний рынок в рамках программы субсидирования, может отказаться от применения вышеуказанных непопулярных мер, и тем самым повысить предсказуемость отечественного агробизнеса, ориентированного на экспорт.