Почему в борьбе с наркобизнесом не все методы хороши DURA LEX, SED LEX Тимур Ерджанов, PhD, доцент кафедры международного права КазНУ им. Аль-Фараби

Сразу нужно заметить, что все три заявителя – граждане России Виктор Веселов, Максим Золотухин и Игорь Дружинин – никогда не были знакомы друг с другом, проживают в разных регионах и подавали свои жалобы в ЕСПЧ в разное время. Однако поднятые в их жалобах воп­росы были однотипными, что позволило Европейскому суду объединить их в одно дело. Более того, на момент вынесения судом постановления еще около 150 аналогичных «российских» жалоб ожидали своей очереди, что говорит о системном характере проблемы.



А самое неприятное для государства-ответчика то, что дело «Веселов и другие против Российской Федерации» стало отнюдь не первым, в котором предметом рассмотрения были антинаркотические операции российских правоохранительных органов. Прецедентная прак­тика ЕСПЧ по этому больному для нашего северного соседа вопросу начала формироваться более 10 лет назад. Иными словами, поднятая в деле проблема не только масштабная, но и хроническая.



Фактические обстоятельства трех жалоб отличаются деталями, однако их объединяет главное: все заявители стали жертвами так называе­мых контрольных закупок наркотиков, организованных полицейскими.



Согласно версии российских властей, наркозависимое лицо Х. обратилось в полицию с заявлением о том, что первый заявитель (студент 3-го курса колледжа Виктор Веселов) продает гашиш. Полицией было вынесено постановление о проведении проверочной закупки: Х. был снабжен деньгами и во время операции имел при себе включенный телефон с набранным номером сотрудника полиции, что позволяло последнему слышать все переговоры Х. с заявителем. При задержании заявителя у него были изъяты купюры, номера которых совпадали с фотокопиями купюр, переданных полицией Х.



Впоследствии на суде Х. выступил в качестве основного свидетеля обвинения, показав при этом, что впервые приоб­ретал наркотики у заявителя. Полиция также подтвердила, что ранее им не было известно о том, что Веселов занимается сбытом наркотиков. Сам заявитель не отрицал, что выступил посредником, однако утверждал, что стал жертвой подстрекательства со стороны полиции. По его мнению, сама сделка была результатом полицейской провокации.



Примечательный факт: российские суды отказались приобщать к доказательствам материалы четырех (!) других уголовных дел, в которых тот же самый Х. фигурировал как главный свидетель обвинения, приобретавший в ходе аналогичных операций наркотики у обвиняемых. Кроме того, адвокату заявителя было запрещено задавать Х. вопросы, касаю­щиеся его систематического сотрудничества с полицией, его криминального прошлого и наркозависимости.



Нечто подобное произошло и с двумя другими заявителями. Житель Екатеринбурга Максим Золотухин стал жертвой своей знакомой – героиновой наркоманки, которая предложила ему вернуть долг при условии, что он поможет ей приобрести наркотик. Женщина также действовала по поручению полицейских, имея при себе меченые купюры и звоня Золотухину прямо из отделения полиции.



Каких-либо сведений о том, что заявитель ранее торговал наркотиками, у полиции не было, переговоры осведомительницы с ним не записывались, а дилер, предположительно продавший Золотухину наркотики для его знакомой, в суд не вызывался. Как и в случае с Веселовым, аргументы Золотухина о том, что совершенное им преступление стало следствием полицейской провокации, были отвергнуты российскими судами без какого-либо рассмотрения.



Наконец, третий заявитель (москвич Игорь Дружинин) откликнулся на просьбу о помощи своей знакомой наркоманки, которая утверждала, что находится на грани самоубийства. По версии самого заявителя, он знал о ее проблемах и о том, что она сотрудничает с полицией, поэтому согласился лишь сопровож­дать девушку во время сделки. Разумеется, сама сделка находилась под контролем полиции, которая и организовала звонок осведомительницы Дружинину и снабдила ее деньгами.



Что объединяет три эти истории? Во всех трех случаях осуж­дены были лица, в отношении которых информация о причастности к торговле наркотиками была получена от полицейских информаторов. Соответственно, вся доказательственная база сос­тояла из данных, полученных в ходе контрольного закупа. При этом ни один телефонный разговор между информатором и подозреваемым не был документально зафиксирован. Ну и главное – сами сделки не просто контролировались, а были организованы полицией, которая подробно проинструктировала своих внештатных осведомителей.



Обращаясь в Европейский суд, заявители утверждали, что сама практика полицейских провокаций не отвечает стандартам справедливого судебного разбирательства, предусмотренным статьей 6 ЕКПЧ. Все они считали, что их осуждение стало результатом подстрекательства со стороны полиции, причем этот довод не получил адекватной оценки в решениях российских судов всех инстанций. По мнению осуж­денных, полицейские операции не имели целью раскрытие каких-либо совершенных или готовящихся преступлений, а представляли собой именно подстрекательство к сбыту нар­котиков. Они указывали, что органы власти не располагали какой-либо информацией, позволяющей предполагать их участие в наркобизнесе или указывающей на их предрас­положенность к совершению такого рода преступлений. В жалобах также отмечалось, что правоохранительные органы получали заявления не от обыч­ных третьих лиц, а от своих регулярных информаторов. При этом полиция не действовала пассивно (в режиме реакции на совершенное преступление), а настойчиво склоняла заявителей к противоправным действиям. Подобные контрольные закупки в России не подлежат судебному или прокурорскому санкционированию, что не позволяет во всех случаях оценить, насколько обоснованным было проведение той или иной операции. Наконец, ни один российский суд во время разбирательства дел не счел нужным проверить утверждения заявителей о провокации со стороны полиции.



Резюмируя содержание жалоб, можно сделать вывод: инкриминируемые заявителям преступления никогда бы не были совершены, если бы не подстрекательство органов уголовного преследования.



Российские власти отрицали факт полицейской провокации, утверждая, что во всех трех случаях операции проводились на основании объективной информации, полученной от независимого источника. Согласно российскому законодательству, обращения любого гражданина достаточно, чтобы организовать проверочную закупку. Главное, что ни информаторы, ни полиция не принуждали заявителей к сбыту наркотиков. Что же касается санкционирования таких операций, то они не затрагивают конституционных гарантий на неприкосновенность частной жизни, жилища или тайну переговоров. Соответственно, полиция имела полное право осуществлять контрольный закуп наркотиков без обращения в суд или прокуратуру.



Оценивая аргументы сторон, Европейский суд напомнил основные принципы справедливого судебного разбирательства и уголовного преследования, применимые к данному делу.



Признавая использование негласных сотрудников в качест­ве законного метода борьбы с тяжкими преступлениями, ЕСПЧ требует адекватных гарантий против злоупотреблений, поскольку даже публичный интерес не может оправдывать использование доказательств, полученных в результате полицейского подстрекательства (постановление Европейского суда по делу «Тейшейра ди Каштру против Португалии»). В частности, конвенция не препятствует использованию таких источников, как анонимные информаторы, на стадии предварительного следствия. Однако их применение на судебной стадии является допустимым только при наличии ясной и предсказуемой процедуры санк­ционирования следственных действий и контроля за ними (постановление Европейского суда по делу «Худобин против Российской Федерации»).



В делах, в которых основные доказательства получены в ходе негласной операции, такой как проверочная закупка наркотиков, власти должны доказать, что они имели достаточные основания для организации данного мероприятия. Если власти ссылаются на то, что действовали на основании сведений, полученных от частного лица, Европейский суд различает индивидуальную жалобу и информацию, поступившую от полицейского сотрудника или информатора. Информаторы подвергаются значительному риску расширения их функций до агентов-провокаторов с возможным нарушением статьи 6 конвенции, если они должны принимать участие в контролируемой полицией операции. Таким образом, в каждом деле необходимо устанавливать, осуществлялись ли уже преступные действия в момент начала сотрудничества источника с полицией.



Кроме того, в любой неглас­ной операции должно соблюдаться требование о проведении расследования в основном пассивным способом. В частности, несовместимы с требованиями статьи 6 конвенции такие действия полиции, как инициативный контакт с заявителем, повторное предложение после первоначального отказа, настоятельные требования, повышение цены по сравнению с обычной или обращение к состраданию заявителя с упоминанием абстинентного синдрома.



ЕСПЧ неоднократно отмечал, что тонкая грань между законным внедрением в преступную среду и подстрекательством может быть установлена при наличии судебного или прокурорского санкционирования подобных операций. В делах против Российской Федерации Европейский суд уже приходил к выводу, что ни федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», ни иные акты не предусматривают дос­таточных гарантий относительно проверочных закупок, и подчеркивал необходимость получения санкции суда или другого независимого органа и контроля с их стороны.



Наконец, принципиально важно, чтобы национальные суды, проверяя жалобы своих граждан на полицейские провокации, давали на них не формальные, а аргументированные ответы. При этом на сторону обвинения должно возлагаться бремя доказывания того, что никакого подстрекательства со стороны полиции не было.



Применяя эти принципы к делу «Веселов и другие против Российской Федерации», суд отметил, что все оспариваемые полицейские операции были организованы исключительно на основании предположительно добровольного сообщения сведений частным источником, который впоследствии действовал как покупатель в ходе проверочной закупки. В каждом случае личность источника была установлена, и он давал в суде показания, имевшие решающий характер для судьбы всего разбирательства. В свою очередь сами эти показания были напрямую связаны с организованной полицией неглас­ной операцией.



Ни в одном из трех дел полиция не рассматривала возможность выполнения иных следственных мер, направленных на проверку подозрений о том, что заявители являлись наркодилерами. При таком акценте на результаты негласных мероприятий и их значении для исхода уголовных разбирательств национальные власти должны были обеспечить, чтобы способ проведения проверочных закупок исключал возможность злоупотребления властью, в частности провокации. В то же время Европейский суд установил, что ответственность полиции за действия ее сотрудников и информаторов не может быть определена из-за системного недостатка в виде отсутствия ясной и предсказуемой процедуры получения санкции на проверочные закупки. Он напомнил свою прецедентную практику о том, что санкционирование проверочной закупки простым административным решением того же органа, который осуществляет операцию, в принципе считается неадекватным.



Именно неудовлетворительная процедура получения санк­ции на проверочную закупку сделала заявителей объектом произвольных действий полиции и умалила справедливость уголовных разбирательств по их делам. Национальные суды, со своей стороны, уклонились от полноценного рассмотрения доводов заявителей о провокации и, в частности, не проверили основания проверочных закупок и поведение полицейских информаторов в отношении заявителей.



С учетом этих соображений ЕСПЧ единогласно пришел к выводу, что российские власти нарушили в отношении заявителей статью 6 конвенции, лишив их права на справедливое судебное разбирательство.



Обращает на себя внимание тот факт, что при рассмотрении дела ЕСПЧ проанализировал законодательство более чем 20 европейских государств. В подавляющем большинстве из них операции по контрольному закупу наркотиков санкционируются либо судом, либо прокурором. В тех же государствах, где судебная или прокурорская санкция не требуется (Финляндия, Великобритания), разрешение на такие операции дают административные органы, не связанные с соответствующим полицейским подразделением.



В связи с этим нужно еще раз проговорить, почему Россия в очередной раз была признана виновной в нарушении Европейской конвенции о правах человека. Дело не в юридической дефектности контрольных закупок как таковых, не в порочности использования полицией сомнительных информаторов и даже не в недопустимости полицейских провокаций в отношении подозреваемых. ЕСПЧ даже не стал особо углубляться в эти вопросы, хотя любой из них сам по себе мог стать решающим для исхода дела. Суд сосредоточился на сугубо процессуальном аспекте – на том, кто и как в России принимает решения о проведении подобных контрольных закупок. И пришел к выводу, что отсутствие автоматического судебного или хотя бы прокурорского контроля за ними уже есть нарушение статьи 6 конвенции.



Теперь самое время обратиться к казахстанскому законодательству. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в Казахстане осуществляются 10 видов негласных следственных действий, одним из которых является негласный контрольный закуп. Шесть видов неглас­ных следственных действий предполагают получение санк­ции прокурора, 4 могут проводиться без такой санкции. Негласный контрольный закуп относится ко второй группе. Это значит, что решение о контрольном закупе принимается органом уголовного преследования по собственному усмотрению и вне всякого внешнего контроля.



Согласно статье 250 УПК, негласный контрольный закуп представляет собой создание ситуации мнимой сделки, когда наркотики и другие предметы возмездно приобретаются у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причаст­ности к преступлению.



Кто оценивает достаточность оснований причастности лица к преступлению? Правильно: тот самый орган, который выносит решение о контрольном закупе и сам же его осуществляет. Надо ли говорить о том, какая здесь благодатная почва для злоупотреблений?



Думаю, не ошибусь, если предположу, что в практике любого казахстанского адвоката, специа­лизирующегося на уголовных делах, есть примеры недобросовестных действий полиции при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. О провокациях и подброшенных стражами правопорядка нар­котиках наслышан каждый казахстанец, мы ежегодно узнаем об обвинительных приговорах, вынесенных за подобные нарушения людям в погонах. И проблема здесь не столько в их моральных или профессиональных качествах, сколько в нашем законодательстве, которое не предусматривает даже прокурорского (не говоря уже о судебном) контроля за такими операциями.



С упомянутыми нормами УПК полностью согласуются и нормы Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативный закуп относится к общим оперативно-розыскным мероприятиям, которые не требуют санкции прокурора. При этом основанием для его проведения служит, помимо прочего, поступившая в соответствующий орган информация о подготавливаемом, совершаемом или совершенном правонарушении. Под это определение вполне подходят и сообщения нештатных полицейских информаторов, не подкрепленные никакими другими объективными данными. Есть сообщение – есть право организовать негласный конт­рольный закуп. Обоснованность этого решения не проверяется вообще.



Никто не отрицает, что проб­лема незаконного оборота нар­котиков крайне актуальна для нашей страны и что полиция должна иметь широкие полномочия для борьбы с этим злом. Вполне вероятно, что здесь невозможно обойтись без негласных мероприятий, имитации преступной деятельности, внештатных информаторов и других тактических уловок.



Беда в том, что сейчас за участие в наркотрафике можно осудить кого угодно – было бы желание. Понятно, что чаще всего на удочку отчетности попадаются маргинальные слои: ранее судимые, наркозависимые, безработные, попавшие в разработку за устойчивое противоправное поведение и тому подобное. Но в том-то и дело, что даже у законопослушных граждан нет никаких гарантий от наскоро сшитого дела и обвинительного приговора. Для этого всего лишь нужно, чтобы кто-то из знакомых нужного лица «добровольно» заявил на него как на распространителя наркотиков. По закону этого вполне достаточно, чтобы организовать контрольный закуп. Дальнейшее – только дело времени: объекту полицейской охоты, невзирая на отказ от сделки, могут настойчиво делать одно предложение за другим (кстати, в деле Золотухина так и было). Не удалось сыграть на желании подзаработать – можно сыграть на сострадании или элементарной беспечности жертвы. И, как показывает практика, доказать потом факт провокации или подстрекательства со стороны полиции в суде будет крайне проблематично.



Еще раз, это важно. Не стоит демонизировать казахстанские следственные органы: в любой структуре, как части общества, есть нечистые на руку люди. Проб­лема в том, что закрепленный в законе механизм контрольного закупа сам по себе провоцирует оперативников на поиск легких путей. Зачем утруждать себя проверкой полученных сведений и кропотливым собиранием доказательств, когда можно быстренько организовать провокацию через самого же информатора? А в наиболее одиозных случаях (когда информаторы не толпятся в очереди, а начальство требует цифр) можно и самого информатора «создать», надавив на кого-то из зависимых лиц, вроде условно-досрочно освобожденных.



Дело «Веселов и другие против Российской Федерации» недвусмысленно говорит о том, что в современном демократическом государстве контрольный закуп наркотиков должен осуществляться только при наличии предварительной санкции независимого органа, который в каждом случае проверял бы обоснованность данной меры. В противном случае любой гражданин может столкнуться с произволом, который со временем превращается в тенденцию. Не случайно российские юристы, комментируя рассмотренное нами дело, сходятся в главном: Европейский суд в очередной раз «ударил» по самому любимому методу работы антинаркотических служб. Методу, абсолютно непрозрачному и неподконтрольному.

