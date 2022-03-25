Почему в Казахстане можно строить АЭС, рассказали в Минэнерго

Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики. Об этом рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе брифинга Болат Акчулаков отметил, что Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, имеет свое производство компонентов ядерного топлива, а также имеет доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

"В прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся Завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электрических станций Китая. Начато активное производство ядерного топлива. Вопрос строительства АЭС рассматривается Министерством энергетики РК как один из наиболее перспективных направлений, что подтверждается и мировым опытом", – говорится в сообщении.

По данным Международного агентства по атомной энергии, прогнозируется рост генерации электроэнергии от АЭС всех стран к 2050 году в 1,8 раз – с 390 ГВт в 2021 году до 715 ГВт в 2050 году.

В настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реактора общей мощностью около 390 ГВт, 52 реактора находятся на стадии сооружения в 19 странах мира. Атомная энергетика занимает 10 % от общей генерации электроэнергии мира.

Фото: terastudio.com