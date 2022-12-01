Почему в столице были проблемы со связью и интернетом 26 ноября, объяснил Мусин

Общество
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин отвечая на вопросы журналистов в Сенате пояснил, почему в Астане 26 ноября не было мобильной связи и интернета, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По его словам, были проблемы технического характера.

«По информации, предоставленной государственной технической службой (ГТС), если вчитаться, там говорится об интернет-шлюзе. Все операторы сегодня по закону обязаны предоставлять услуги Интернета через так называемые интернет-шлюзы, то есть точки обмена трафиком. Эти все устройства - точки обмена трафиком, это ответственность ГТС. И вот если с этим интернет-шлюзом что-то случилось, соответственно передача трафика будет страдать или вообще может быть отключена. Поэтому тут не зависит от оператора», - утверждает министр.

Мусин отметил, что по его информации, ГТС уже предпринимает меры на случай повторных сбоев в работе интернет-шлюзов.

«Тут зависело, наверное, от устройства, установленного ГТС. Это я исхожу из информации, которая ими была предоставлена. Как эксперт, я считаю, что можно было установить бесперебойное питание, чтобы автоматическое переподключение было. ГТС уже запланировало необходимые работы, чтобы в следующие разы переподключение на другие источники бесперебойного питания происходило моментально и это не занимало какое-то длительное время», - пояснил он.

Напомним, накануне в Мажилисе замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, что 26 ноября в столице была пресечена попытка организовать несанкционированный митинг.

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