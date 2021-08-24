Почему вакцину от коронавируса разработали столь быстро, разъяснили в Минздраве
В социальных сетях казахстанцы обсуждают разработку отечественной вакцины против КВИ QazVac. Некоторые считают, что препарат разработали слишком быстро, и времени было недостаточно для того, чтобы провести клинические испытания. Также пользователи находят странным то, что данные об испытаниях вакцины появились на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий только после того, как препарат поступил на казахстанский рынок. Ситуацию разъяснили в Министерстве здравоохранения РК и в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Сроки разработки вакцин против COVID-19 рекордно коротки во всем мире. Создать препарат настолько быстро помогли несколько факторов: совместная работа ученых по всему миру, большие объемы финансирования, использование уже существующих наработок по изобретению вакцин против коронавирусов SARS и MERS, а также возможность проводить фазы клинических испытаний параллельно.
«Для того чтобы как можно быстрее получить вакцину против COVID-19, ученые и разработчики трудятся параллельно на нескольких различных этапах. Этот ускоренный процесс разработки вакцин стал возможным благодаря значительному объему финансовых ассигнований и высокому уровню взятых политических обязательств», — сообщили в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.
В Министерстве здравоохранения РК также подчеркнули, что отечественный препарат создан на основе инактивированного вируса, а эта технология хорошо изучена и применяется на протяжении нескольких десятилетий.
«Говоря о коротких сроках разработки отечественной вакцины против COVID-19, надо учитывать тот факт, что технология производства казахстанской вакцины испытана десятилетиями, она известная и надежная (инактивированная вакцина, живого вируса нет). У производителя есть опыт разработки аналогичных вакцин, речь идет о вакцине против гриппа», — пояснили в ведомстве.
Также в министерстве рассказали о процедуре внесения информации об испытаниях вакцины в «Реестр клинических исследований РК» на сайте Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.
Все данные об эффективности и безопасности вакцины институту предоставляют разработчики. Как только информация поступает в НИИПББ, она размещается в открытом доступе на сайте организации.
«При Национальном центре сформирована комиссия, состоящая из специалистов и экспертов НЦЭЛС, ученых-инфекционистов, эпидемиологов, микробиологов, иммунологов, биологов, фармакологов, представителей центральной комиссии по биоэтике, медицинских организаций. Комиссией проводится экспертиза данных доклинических, клинических испытаний вакцины, по результатам которой выдается положительное или отрицательное заключение о безопасности, качестве и эффективности вакцины», — прокомментировали в МЗ РК.
Результаты первой и второй фаз клинических испытаний вакцины QazVac также опубликованы в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, входящем в группу The Lancet.
Таким образом, вакцина QazVac является эффективной и безопасной. За процессом ее разработки и оценки во время клинических испытаний следили ведущие эксперты. Информация об испытаниях препарата размещается по мере предоставления разработчиками. Данные об итогах первой и второй фаз испытаний вакцины размещены в международном научном рецензируемом журнале.