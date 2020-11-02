Почему все так в АПК?

– Жексенбай Картабаевич, как Вы можете охарактеризовать современный этап развития данной отрасли?

– Аграрный сектор занимает особое место в экономической и социальной жизни любой страны. И не напрасно Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании особо остановился на важности развития сельского хозяйства.

Агропромышленный комп­лекс страны в целом успешно интегрировался в мировые рынки продовольствия и активно участвует в формировании торгового баланса. Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные сдвиги, темпы развития сельскохозяйственного производства в мировом масш­табе пока еще отстают от среднестатистических показателей роста экономики и имеется ряд существенных проблем, таких как высокая доля импорта социально значимых продуктов питания, отсутствие доступного финансирования, проблемы в реализации произведенной продукции, дефицит квалифицированных кадров и так далее. Главное достояние сельского хозяйства нашей страны – это ее земля. Наше естественное преимущество перед другими странами – наличие обширных природных пастбищ, пригодных для разведения 30 миллионов условных голов скота. Площадь пастбищ составляет 180 миллио­нов гектаров, а это 5-е место в мире после Китая, Австралии, США и Бразилии. К сожалению, на сегодня фактическая нагрузка на пастбищах составляет всего лишь 12 миллионов условных голов. Кроме того, мы имеем в наличии 35,4 миллиона гектаров пашни (10-е место в мире). Естест­венно, все это дает ­реальную возможность развивать данную отрасль более результативно и рентабельно.

– Давайте остановимся на первой озвученной Вами проблеме касательно высокой доли импорта продуктов питания. В связи с этим возникает вопрос: что можно и нужно сделать для решения этой проблемы?

– Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в разных сферах экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Когда другие страны стали закрывать свои границы, мы почувствовали, как сильно мы зависим от импорта. COVID-19 реально показал угрозу нашей продовольственной безопас­ности. Поэтому крайне важно насытить рынок продовольствием отечественного производства по доступной цене. Для решения этой проблемы необходимо наращивать производство сельскохозяйственной продукции на основе повышения продуктивности полей и ферм. Но, к сожалению, по рес­публике за последние годы в этом направлении не произошло существенных изменений, и экономический вклад сельского хозяйства в ВВП страны продолжает оставаться на относительно низком уровне – 5%, или в стоимостном выражении продукция сельского хозяйства составляет 4–4,5 триллиона тенге. Без стабильного и ежегодного наращивания производства продукции сельского хозяйства невозможно решить проблему импорта и сократить расходы граждан на продовольственные товары. Так, если в 2018 году в среднем казахстанцы 49,7% своих расходов направляли на продукты питания, то в 2019 году этот показатель составил уже 51,2%. Похожая картина в Казахстане наблюдалась в начале 2000-х годов. Это при том, что объемы господдержки сельского хозяйства немалые и растут ежегодно, и только за последние 5 лет объем субсидий вырос поч­ти в 2 раза.

В связи с этим возникает резонный вопрос: где же те 300–400 миллиардов тенге финансовых средств, которые ежегодно выделяются из республиканского бюджета на развитие сельскохозяйственного производства? Куда ушли эти деньги? В песок? Или куда?

– Действительно, куда?

– К примеру, возьмем животноводство. Начиная с 2014 года в целях развития отрасли мясного животноводства был импортирован племенной скот мясного направления на сумму 58,2 миллиона долларов США. В 2015–2018 годах было выделено дополнительно еще 125 миллионов долларов США. Несмотря на такие вложения, импорт мяса и мясной продукции не снижается и составляет ежегодно 210–220 миллионов долларов США. И в свою очередь экспорт мяса составляет только 45 миллионов долларов США, то есть импорт превышает экс­порт в 5 раз. Такое отношение привело к тому, что мясоперерабатывающие предприятия загружены всего лишь на половину своей производственной мощности. Это говорит о том, что поголовье импортируемых сельскохозяйственных животных не растет, хотя, как мы видим, завозили на миллиарды тенге. Завоз скота продолжается и по сегодняшний день. А где же отдача? Как вы видите из приведенных данных и анализа, мы не видим этой отдачи.

– Простой вопрос – почему все так?

– Прежде всего такие результаты складываются из-за отсутствия научного подхода в селекционно-племенной работе и в воспроизводстве стада, а также из-за низкого уровня технологической и технической обеспеченности ферм. После такого бессистемного отношения зачастую продуктивные качества завезенных пород сельскохозяйственных животных из-за рубежа не соответствуют заявленным стандартам, а это следствие того, что завозим скот без учета природно-климатических условий, без создания соответствующей кормовой базы, а также без учета технологий содержания. После такого подхода треть импортированного скота преждевременно выбраковывается или гибнет от болезней, завезенных вместе с животными из-за рубежа. Почему все эти негативные факторы не учитывает наша доблестная наука во главе с Национальным аграрным научно-образовательным центром, на развитие которого ежегодно выделяется из государственного бюджета в среднем 7,5 миллиарда тенге финансовых средств. Поэтому, как нам видится, необходимо не только увлекаться импортом скота, но и параллельно уделять внимание разведению местных, отечественных пород, таких как казахская белоголовая или аулиекольская, которые адаптированы к нашим природно-климатическим условиям. Видимо, Министерство сельского хозяйства позабыло, что у нас существуют такие породы. Если бы определенную часть финансовых средств, которые расходуются на разведение импортного поголовья скота, пустили бы на решение проблем отечественных пород скота, например на создание племенных станций и на этой основе улучшение селекционно-племенной работы, на совершенствование производства и научно обоснованной системы содержания скота, с тем чтобы отрасль развивалась на промышленной основе, было бы больше эффекта. Схожее положение сложилось и в молочном производстве.

– Ключевым фактором эффективного функционирования агропромышленного комплекса является выгодная реализация произведенной продукции. Произвести товар – это полдела, нужно его еще сбыть. Насколько я знаю, в стране со сбытом отечественного сельхозтовара существуют определенные трудности. В связи с этим возникает вопрос конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции?

– Если производство сельскохозяйственной продукции не растет, а, наоборот, снижается, то о какой конкуренции можно вести речь. А при отсутствии здоровой конкуренции не стоит ожидать снижения цен либо повышения качества производимой продукции. Даже тот объем продукции, который на сегодня производится, мы не в состоянии без посредников дос­тавить на рынки сбыта. Потому что не налажены соответствую­щие рыночные механизмы по доставке сельскохозяйственной продукции напрямую с полей и ферм на прилавки.

Например, в нашей стране овощебахчевыми культурами население страны должно обеспечиваться полностью – при потребности 1,5 миллиона тонн мы фактически производим свыше 2 миллионов тонн. Тем не менее этими культурами мы себя полностью не обеспечиваем из-за слабого развития транспортировки, переработки и хранения. Такая обстановка и по другим видам продукции сельского хозяйства.

К сожалению, на сегодня только 30% произведенной продукции перерабатывается, а остальное количество реализовывается в виде сырья. Возникает вопрос: почему? Да потому, что между переработчиками и сельхозтоваропроизводителями не созданы рыночные условия, то есть отсутствуют экономические рычаги. Вместо того чтобы производственники, переработчики, объекты хранения и транспортировщики сельскохозяйственной продукции поддерживали и помогали друг другу, а не являлись преградой, а, наоборот, сотрудничали и работали вместе для наращивания производства продукции. А у нас получается ровным счетом все наоборот. Вот почему наш скот и продукция уходят в соседние страны, потому что там разработаны и успешно работают рыночные рычаги. А мы создавшиеся проб­лемные вопросы хотим решить запретительными мерами. Это не рыночный подход, а, наоборот, прошлый век. Отсюда и начинаются проблемы.

Поэтому без применения рыночных рычагов и механизмов в сельскохозяйственном производстве невозможно создать стабильное производство и обеспечить развитие сельского хозяйства в целом. Для этого необходимо иметь четко налаженную схему производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечить ее хранение и своевременную транспортировку до рынков сбыта, то есть напрямую до пот­ребителя. Без применения такой рыночной схемы сельхозтоваропроизводители теряют от производимой продукции 70, а то и все 80% дохода. А эти доходы уходят в карманы многочисленных пос­редников, которые не несут никаких производственных зат­рат. Самим товаропроизводителям в лучшем случае остается всего лишь 25–30%. Те доходы, которые сегодня сельхозтоваропроизводители теряют, они могли бы вложить в развитие и расширение производства сельскохозяйственной продукции. К сожалению, этого не происходит.

Отсюда, как мы видим, топчемся на одном месте, тем не менее и из года в год эти перечис­ленные проблемные вопросы поднимаются перед Министерством сельского хозяйства, но, как всегда, воз и ныне там. А как иначе можно понять, что, не учитывая наличие сырья, до сих пор миллиардные суммы денег расходуются на строительство новых перерабатывающих предприятий или на создание новых откормочных площадок. А в свою очередь, как мы знаем, из-за дефицита сырья ныне действующие перерабатывающие предприятия и откормочные площадки работают вполсилы или попросту простаивают из-за нехватки сырья.

Мировой опыт показывает: для того чтобы повышать производство и качество продукции для достоверного ценообразования сельхозпродуктов, необходимо повсеместно развивать сеть сервисно-заготовительных пунктов, оптово-распределительных и торгово-логис­тических центров, которые постоянно закупали бы у сельхозтоваропроизводителей и частного подворья сельхозпродукцию без посредников, с учетом объектов временного размещения сельхозпродуктов в непосредственных местах их реализации. Кроме того, на рынках такую функцию могли бы выполнять действующие в регионах СПК (социально-предпринимательские корпорации), которые были созданы именно для решения указанных проб­лем. Тогда в стране увеличится масса дешевых, качественных, экологически чистых продовольственных товаров, вырас­тет доходность сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств, укрепится благосостоя­ние сельских жителей.

– Жексенбай Картабаевич, не секрет, что Вы являетесь инициа­тором Закона РК «О пастбищах». Но, как мы видим, вопрос нехватки пастбищных земель все еще остается нерешенным.

– Вы правы, вопрос нехватки пастбищ на сегодня стоит очень остро. Причина в том, что хромает исполнение. Я не устаю пов­торять, что со стороны уполномоченного органа отсутствует должное внимание. К сожалению, реализация норм закона носит формальный характер. В связи с этим пока Министерство сельского хозяйства вплотную не возьмется за решение этой проблемы, ни о каком развитии животноводческой отрасли речи быть не может. К сожалению, не только Закон «О пастбищах» в таком положении, в пример можно привести и Закон «О кооперации». В аналогичном состоянии и другие законы, которые также ненадлежащим образом. В свою очередь уполномоченный орган в лице Министерства сельского хозяйства, мягко говоря, к этому подходит поверхностно. Из-за такого подхода, к сожалению, страдает целая отрасль.

– Какие конкретные моменты Вы хотите выделить, резюмируя вышесказанное?

– Резюмируя вышесказанное, еще раз хочу отметить, что условия рынка не приемлют половинчатых решений, особенно что касается сельского хозяйства. Экономические механизмы не срабатывают, если не будет соблюдаться полный цикл рыночных отношений в условиях производства и со своевременной доставкой до потребителя. Поэтому следует учитывать комп­лексный подход при производстве продукции и ее реализации в целом на рынках сбыта.

Немаловажное значение имеет и кадровое обеспечение отрасли. Без подготовленных с соответствующим уровнем образования специалистов все бюджетные вливания будут малоэффективными, поскольку только профессионалы смогут применить финансовые средства эффективно и грамотно. Необходимо усилить меры государственной поддерж­ки таких специалистов, в том числе увеличить государственный образовательный заказ на их подготовку в соответствии с текущей и прогнозной потребностью, а также предусмотреть иные меры социальной помощи работникам данной категории. Нужно вернуть былой престиж аграрным профессиям и оплачивать их труд достойно. И, конечно же, необходимо уделять пристальное внимание государственной поддержке аграрной науки, без чего просто невозможно говорить о повышении эффективности в отрасли и производстве конкурентоспособной продукции.