Статьи Почему все так в АПК? 2 ноября 2020 г. 9:06 Лаура Тусупбекова – Жексенбай Картабаевич, как Вы можете охарактеризовать современный этап развития данной отрасли?– Аграрный сектор занимает особое место в экономической и социальной жизни любой страны. И не напрасно Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании особо остановился на важности развития сельского хозяйства.Агропромышленный комплекс страны в целом успешно интегрировался в мировые рынки продовольствия и активно участвует в формировании торгового баланса. Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные сдвиги, темпы развития сельскохозяйственного производства в мировом масштабе пока еще отстают от среднестатистических показателей роста экономики и имеется ряд существенных проблем, таких как высокая доля импорта социально значимых продуктов питания, отсутствие доступного финансирования, проблемы в реализации произведенной продукции, дефицит квалифицированных кадров и так далее. Главное достояние сельского хозяйства нашей страны – это ее земля. Наше естественное преимущество перед другими странами – наличие обширных природных пастбищ, пригодных для разведения 30 миллионов условных голов скота. Площадь пастбищ составляет 180 миллионов гектаров, а это 5-е место в мире после Китая, Австралии, США и Бразилии. К сожалению, на сегодня фактическая нагрузка на пастбищах составляет всего лишь 12 миллионов условных голов. Кроме того, мы имеем в наличии 35,4 миллиона гектаров пашни (10-е место в мире). Естественно, все это дает реальную возможность развивать данную отрасль более результативно и рентабельно. – Давайте остановимся на первой озвученной Вами проблеме касательно высокой доли импорта продуктов питания. В связи с этим возникает вопрос: что можно и нужно сделать для решения этой проблемы?– Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы в разных сферах экономики, в том числе и в сельском хозяйстве. Когда другие страны стали закрывать свои границы, мы почувствовали, как сильно мы зависим от импорта. COVID-19 реально показал угрозу нашей продовольственной безопасности. Поэтому крайне важно насытить рынок продовольствием отечественного производства по доступной цене. Для решения этой проблемы необходимо наращивать производство сельскохозяйственной продукции на основе повышения продуктивности полей и ферм. Но, к сожалению, по республике за последние годы в этом направлении не произошло существенных изменений, и экономический вклад сельского хозяйства в ВВП страны продолжает оставаться на относительно низком уровне – 5%, или в стоимостном выражении продукция сельского хозяйства составляет 4–4,5 триллиона тенге. Без стабильного и ежегодного наращивания производства продукции сельского хозяйства невозможно решить проблему импорта и сократить расходы граждан на продовольственные товары. Так, если в 2018 году в среднем казахстанцы 49,7% своих расходов направляли на продукты питания, то в 2019 году этот показатель составил уже 51,2%. Похожая картина в Казахстане наблюдалась в начале 2000-х годов. Это при том, что объемы господдержки сельского хозяйства немалые и растут ежегодно, и только за последние 5 лет объем субсидий вырос почти в 2 раза. В связи с этим возникает резонный вопрос: где же те 300–400 миллиардов тенге финансовых средств, которые ежегодно выделяются из республиканского бюджета на развитие сельскохозяйственного производства? Куда ушли эти деньги? В песок? Или куда?– Действительно, куда? – К примеру, возьмем животноводство. Начиная с 2014 года в целях развития отрасли мясного животноводства был импортирован племенной скот мясного направления на сумму 58,2 миллиона долларов США. В 2015–2018 годах было выделено дополнительно еще 125 миллионов долларов США. Несмотря на такие вложения, импорт мяса и мясной продукции не снижается и составляет ежегодно 210–220 миллионов долларов США. И в свою очередь экспорт мяса составляет только 45 миллионов долларов США, то есть импорт превышает экспорт в 5 раз. Такое отношение привело к тому, что мясоперерабатывающие предприятия загружены всего лишь на половину своей производственной мощности. Это говорит о том, что поголовье импортируемых сельскохозяйственных животных не растет, хотя, как мы видим, завозили на миллиарды тенге. Завоз скота продолжается и по сегодняшний день. А где же отдача? Как вы видите из приведенных данных и анализа, мы не видим этой отдачи.– Простой вопрос – почему все так?– Прежде всего такие результаты складываются из-за отсутствия научного подхода в селекционно-племенной работе и в воспроизводстве стада, а также из-за низкого уровня технологической и технической обеспеченности ферм. После такого бессистемного отношения зачастую продуктивные качества завезенных пород сельскохозяйственных животных из-за рубежа не соответствуют заявленным стандартам, а это следствие того, что завозим скот без учета природно-климатических условий, без создания соответствующей кормовой базы, а также без учета технологий содержания. После такого подхода треть импортированного скота преждевременно выбраковывается или гибнет от болезней, завезенных вместе с животными из-за рубежа. Почему все эти негативные факторы не учитывает наша доблестная наука во главе с Национальным аграрным научно-образовательным центром, на развитие которого ежегодно выделяется из государственного бюджета в среднем 7,5 миллиарда тенге финансовых средств. Поэтому, как нам видится, необходимо не только увлекаться импортом скота, но и параллельно уделять внимание разведению местных, отечественных пород, таких как казахская белоголовая или аулиекольская, которые адаптированы к нашим природно-климатическим условиям. Видимо, Министерство сельского хозяйства позабыло, что у нас существуют такие породы. Если бы определенную часть финансовых средств, которые расходуются на разведение импортного поголовья скота, пустили бы на решение проблем отечественных пород скота, например на создание племенных станций и на этой основе улучшение селекционно-племенной работы, на совершенствование производства и научно обоснованной системы содержания скота, с тем чтобы отрасль развивалась на промышленной основе, было бы больше эффекта. Схожее положение сложилось и в молочном производстве. – Ключевым фактором эффективного функционирования агропромышленного комплекса является выгодная реализация произведенной продукции. Произвести товар – это полдела, нужно его еще сбыть. Насколько я знаю, в стране со сбытом отечественного сельхозтовара существуют определенные трудности. В связи с этим возникает вопрос конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции? – Если производство сельскохозяйственной продукции не растет, а, наоборот, снижается, то о какой конкуренции можно вести речь. А при отсутствии здоровой конкуренции не стоит ожидать снижения цен либо повышения качества производимой продукции. Даже тот объем продукции, который на сегодня производится, мы не в состоянии без посредников доставить на рынки сбыта. Потому что не налажены соответствующие рыночные механизмы по доставке сельскохозяйственной продукции напрямую с полей и ферм на прилавки. Например, в нашей стране овощебахчевыми культурами население страны должно обеспечиваться полностью – при потребности 1,5 миллиона тонн мы фактически производим свыше 2 миллионов тонн. Тем не менее этими культурами мы себя полностью не обеспечиваем из-за слабого развития транспортировки, переработки и хранения. Такая обстановка и по другим видам продукции сельского хозяйства. К сожалению, на сегодня только 30% произведенной продукции перерабатывается, а остальное количество реализовывается в виде сырья. Возникает вопрос: почему? Да потому, что между переработчиками и сельхозтоваропроизводителями не созданы рыночные условия, то есть отсутствуют экономические рычаги. Вместо того чтобы производственники, переработчики, объекты хранения и транспортировщики сельскохозяйственной продукции поддерживали и помогали друг другу, а не являлись преградой, а, наоборот, сотрудничали и работали вместе для наращивания производства продукции. А у нас получается ровным счетом все наоборот. Вот почему наш скот и продукция уходят в соседние страны, потому что там разработаны и успешно работают рыночные рычаги. А мы создавшиеся проблемные вопросы хотим решить запретительными мерами. Это не рыночный подход, а, наоборот, прошлый век. Отсюда и начинаются проблемы. Поэтому без применения рыночных рычагов и механизмов в сельскохозяйственном производстве невозможно создать стабильное производство и обеспечить развитие сельского хозяйства в целом. Для этого необходимо иметь четко налаженную схему производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечить ее хранение и своевременную транспортировку до рынков сбыта, то есть напрямую до потребителя. Без применения такой рыночной схемы сельхозтоваропроизводители теряют от производимой продукции 70, а то и все 80% дохода. А эти доходы уходят в карманы многочисленных посредников, которые не несут никаких производственных затрат. Самим товаропроизводителям в лучшем случае остается всего лишь 25–30%. Те доходы, которые сегодня сельхозтоваропроизводители теряют, они могли бы вложить в развитие и расширение производства сельскохозяйственной продукции. К сожалению, этого не происходит. Отсюда, как мы видим, топчемся на одном месте, тем не менее и из года в год эти перечисленные проблемные вопросы поднимаются перед Министерством сельского хозяйства, но, как всегда, воз и ныне там. А как иначе можно понять, что, не учитывая наличие сырья, до сих пор миллиардные суммы денег расходуются на строительство новых перерабатывающих предприятий или на создание новых откормочных площадок. А в свою очередь, как мы знаем, из-за дефицита сырья ныне действующие перерабатывающие предприятия и откормочные площадки работают вполсилы или попросту простаивают из-за нехватки сырья.Мировой опыт показывает: для того чтобы повышать производство и качество продукции для достоверного ценообразования сельхозпродуктов, необходимо повсеместно развивать сеть сервисно-заготовительных пунктов, оптово-распределительных и торгово-логистических центров, которые постоянно закупали бы у сельхозтоваропроизводителей и частного подворья сельхозпродукцию без посредников, с учетом объектов временного размещения сельхозпродуктов в непосредственных местах их реализации. Кроме того, на рынках такую функцию могли бы выполнять действующие в регионах СПК (социально-предпринимательские корпорации), которые были созданы именно для решения указанных проблем. Тогда в стране увеличится масса дешевых, качественных, экологически чистых продовольственных товаров, вырастет доходность сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств, укрепится благосостояние сельских жителей.– Жексенбай Картабаевич, не секрет, что Вы являетесь инициатором Закона РК «О пастбищах». Но, как мы видим, вопрос нехватки пастбищных земель все еще остается нерешенным. – Вы правы, вопрос нехватки пастбищ на сегодня стоит очень остро. Причина в том, что хромает исполнение. Я не устаю повторять, что со стороны уполномоченного органа отсутствует должное внимание. К сожалению, реализация норм закона носит формальный характер. В связи с этим пока Министерство сельского хозяйства вплотную не возьмется за решение этой проблемы, ни о каком развитии животноводческой отрасли речи быть не может. К сожалению, не только Закон «О пастбищах» в таком положении, в пример можно привести и Закон «О кооперации». В аналогичном состоянии и другие законы, которые также ненадлежащим образом. В свою очередь уполномоченный орган в лице Министерства сельского хозяйства, мягко говоря, к этому подходит поверхностно. Из-за такого подхода, к сожалению, страдает целая отрасль.– Какие конкретные моменты Вы хотите выделить, резюмируя вышесказанное? – Резюмируя вышесказанное, еще раз хочу отметить, что условия рынка не приемлют половинчатых решений, особенно что касается сельского хозяйства. Экономические механизмы не срабатывают, если не будет соблюдаться полный цикл рыночных отношений в условиях производства и со своевременной доставкой до потребителя. Поэтому следует учитывать комплексный подход при производстве продукции и ее реализации в целом на рынках сбыта.Немаловажное значение имеет и кадровое обеспечение отрасли. Без подготовленных с соответствующим уровнем образования специалистов все бюджетные вливания будут малоэффективными, поскольку только профессионалы смогут применить финансовые средства эффективно и грамотно. Необходимо усилить меры государственной поддержки таких специалистов, в том числе увеличить государственный образовательный заказ на их подготовку в соответствии с текущей и прогнозной потребностью, а также предусмотреть иные меры социальной помощи работникам данной категории. Нужно вернуть былой престиж аграрным профессиям и оплачивать их труд достойно. И, конечно же, необходимо уделять пристальное внимание государственной поддержке аграрной науки, без чего просто невозможно говорить о повышении эффективности в отрасли и производстве конкурентоспособной продукции.