"Почему я должен уходить?" – мажилисмен Дайрабаев об осужденных за мошенничество сыновьях

Депутат Мажилиса Жигули Дайрабаев в ходе пленарного заседания нижней палаты Парламента Казахстана высказался относительно ситуации с его детьми, осужденными за мошенничество, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

Жигули Дайрабаев выразил благодарность коллегам за поддержку.

«Я выражаю благодарность коллегам за поддержку и проявление сострадания, я высоко ценю это (перевод с государственного языка – прим. авт.)», – сказал он.

Депутат считает, что из-за сложившейся ситуации он не должен покидать кресло мажилисмена.

«Конечно, мои дети тоже борются за справедливость, и поэтому почему я должен уходить с поста депутата Мажилиса? Меня партия «Ауыл» выдвинула и ожидает от меня многого», – аргументировал он.

Ранее сообщалось, что двое сыновей депутата Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева осуждены за мошенничество.