Общество Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы 2 июня 2022 г. 1:30 Айгуль Турысбекова, Алматы Оазис для мегаполиса В рамках проекта по благоустройству парка «Желтоксан» решается, помимо прочего, задача по восстановлению водных объектов. Для того чтобы понять, почему задерживается срок сдачи парка в эксплуатацию, мы встретились непосредственно на месте проводимых работ с главным инженером подрядной организации «Анкор 2005» Дмитрием Непомнящих. Напомним, что ранее аким города Ерболат Досаев ознакомился с промежуточными результатами работ по благоустройству и озеленению парка. При этом он подверг критике качество укладки тротуарной плитки и поручил установить освещение по обеим сторонам пешеходных дорожек. Подрядной организации было поручено устранить все замечания за счет собственных средств и выполнить запланированное с соблюдением всех требований и технологических процессов. Парк «Желтоксан» находится в Турксибском районе мегополиса на территории микрорайонов «Маяк» и «Жас Канат». С одной стороны он граничит с глубоким природным логом, который решено сделать частью реализуемого проекта. По существу «Желтоксан» возрождается на месте прежнего парка «Маяк». Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения здесь составляет 23 тыс. кв. м. В 2020 году, несмотря на пандемию, был осуществлен первый этап создания парка: построено 13 площадок – 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную, а также площадку для паркура. Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1 200 метров. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Объект стал своеобразным мостом между микрорайоном «Маяк» и центром района. Общая территория парка составляет 100 гектаров. Второй этап реконструкции (с восточной стороны) предполагал создание променадной зоны, тротуара для прогулок и велосипедной дорожки вокруг парка. При этом в ходе реализации пришлось изменить концепцию, которая связана с возрождением русла реки Жарбулак длиной 450 метров. По словам главного инженера, изначально городское управление «зеленой» экономики привлекло для разработки концепции парка две независимые группы, куда входили архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры, дендрологи, лесопатологи. Все они пришли к единому мнению о необходимости возрождения водных объектов, которые стали бы неотъемлемой частью оазиса. – Из-за того, что устье притока было засыпано землей, речка и водоем превратились в болото. Когда начались работы, параллельно родился проект по очистке озера. Решено было возродить его, сделав пригодным для отдыха жителей. Теперь в доработанном проекте также предусмотрен пешеходный мост через водоем, который откроет жителям микрорайона «Маяк» короткий выход на Бухтарминскую трассу, – рассказал Дмитрий Непомнящих. Таким образом, основной «театр действий» переместился в сторону озера. Решение водохозяйственной задачи стало катализатором сохранения водных объектов. Перед строителями стоит задача обезопасить берега, оположить крутые спуски, сделать набережную с террасами. За счет того, что естественный водоем становится частью парковой зоны, будет реализована идея «Природа в городе». Не менее важно, что парк имеет и историческую направленность. На его территории создана площадка с инсталляциями, установлен монумент в виде камня, напоминающий о декабрьских событиях 1986 года. Это первый парк в стране, посвященный важному событию в истории нашей страны. В парке уже прижились около 1 500 сосен. Есть здесь и березы, и канадские клены, и декоративные кустарники. В общей сложности будет высажено более 5 тыс. деревьев, также проводится система автоматического полива. К слову, при виде голубых пластиковых труб мы напомнили собеседнику, что в городе десятки подобных неработающих систем. Судя по его ответу, главная проблема здесь состоит в безграмотной эксплуатации. После сдачи объектов и двухлетнего гарантийного обслуживания компанией-подрядчиком они передаются на баланс районных акиматов. В рамках существующих правил те выбирают подрядную организацию, которая далее и эксплуатирует систему полива. И здесь возникает главный вопрос: есть ли квалифицированные специалисты у очередного ТОО, которое приступает к работе? – Все поливные системы, которые попадают в грамотные руки, бесперебойно работают годами. Мы предлагаем всем районным акиматам наладить службу эксплуатации. Возможно, в их ведение надо вернуть какие-то ремонтно-строительные управления, которые будут отвечать за эксплуатацию поливных систем, то есть внедрить практику стабильно работающих организаций, – отметил главный инженер проекта. Действительно, автоматическая система полива – не самое сложное инженерное сооружение, но и она требует специалистов с определенной квалификацией для содержания инфраструктуры в исправном состоянии. На вопрос, насколько адаптирована эта система к нашему климату, Дмитрий Непомнящих заметил: трубы продуваются компрессорами. Вода будет поступать из речки, поставлены фильтры для ее очистки. На официальный запрос «КП» в управление «зеленой» экономики городского акимата о том, принято ли решение по возрождению русла реки Жарбулак, нам ответили, что подана бюджетная заявка на проведение вышеназванных работ. При выделении бюджетных средств в рамках строительства арычной сети в Турксибском районе будут проведены работы и по восстановлению русла этой реки. Пред. След. 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