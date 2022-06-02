Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы

Оазис для мегаполиса

В рамках проекта по благоустройству парка «Желтоксан» решается, помимо прочего, задача по восстановлению водных объектов.

Для того чтобы понять, почему задерживается срок сдачи парка в эксплуатацию, мы встретились непосредственно на месте проводимых работ с главным инженером подрядной организации «Анкор 2005» Дмитрием Непомнящих.

Напомним, что ранее аким города Ерболат Досаев ознакомился с промежуточными результатами работ по благоуст­ройству и озеленению парка. При этом он подверг критике качество укладки тротуарной плитки и поручил установить освещение по обеим сторонам пешеходных дорожек. Подрядной организации было поручено устранить все замечания за счет собственных средств и выполнить запланированное с соблюдением всех требований и технологических процессов.

Парк «Желтоксан» находится в Турксибском районе мегополиса на территории микрорайонов «Маяк» и «Жас Канат». С одной стороны он граничит с глубоким природным логом, который решено сделать частью реализуемого проекта.

По существу «Желтоксан» возрождается на месте прежнего парка «Маяк». Рекреационная зона включает в себя набережную Аэропортовского озера. Площадь озеленения здесь составляет 23 тыс. кв. м. В 2020 году, несмот­ря на пандемию, был осуществлен первый этап создания парка: построено 13 площадок – 8 детских и 7 спортивных, включая workout-площадки, мини-футбольную и стритбольную, а также площадку для паркура.

Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1 200 метров. Он проходит через русло реки Малая Алматинка и вдоль восточного берега Аэропортовского озера. Объект стал своеобразным мостом между мик­рорайоном «Маяк» и центром района. Общая территория парка составляет 100 гектаров.

Второй этап реконструкции (с восточной стороны) предполагал создание променадной зоны, тротуара для прогулок и велосипедной дорожки вокруг парка. При этом в ходе реализации пришлось изменить концепцию, которая связана с возрождением русла реки Жарбулак длиной 450 метров.

По словам главного инженера, изначально городское управление «зеленой» экономики привлек­ло для разработки концепции парка две независимые группы, куда входили архитекторы, урбанис­ты, ландшафтные дизайнеры, дендрологи, лесопатологи. Все они пришли к единому мнению о необходимости возрождения водных объектов, которые стали бы неотъемлемой частью оазиса.

– Из-за того, что устье притока было засыпано землей, речка и водоем превратились в болото. Когда начались работы, параллельно родился проект по очистке озера. Решено было возродить его, сделав пригодным для отдыха жителей. Теперь в доработанном проекте также предусмотрен пешеходный мост через водоем, который откроет жителям микрорайона «Маяк» короткий выход на Бухтарминскую трассу, – рассказал Дмитрий Непомнящих.

Таким образом, основной «театр действий» переместился в сторону озера. Решение водохозяйственной задачи стало катализатором сохранения водных объектов. Перед строителями стоит задача обезопасить берега, оположить крутые спуски, сделать набережную с террасами.

За счет того, что естественный водоем становится частью парковой зоны, будет реализована идея «Природа в городе». Не менее важно, что парк имеет и историческую направленность. На его территории создана площадка с инсталляциями, установлен монумент в виде камня, напоминающий о декабрьских событиях 1986 года.

Это первый парк в стране, посвященный важному событию в истории нашей страны.

В парке уже прижились около 1 500 сосен. Есть здесь и березы, и канадские клены, и декоративные кустарники. В общей сложности будет высажено более 5 тыс. деревьев, также проводится система автоматического полива.

К слову, при виде голубых плас­тиковых труб мы напомнили собеседнику, что в городе десятки подобных неработающих систем. Судя по его ответу, главная проблема здесь состоит в безграмотной эксплуатации.

После сдачи объектов и двухлетнего гарантийного обслуживания компанией-подрядчиком они передаются на баланс районных акиматов. В рамках существующих правил те выбирают подрядную организацию, которая далее и эксплуатирует систему полива. И здесь возникает главный воп­рос: есть ли квалифицированные специалисты у очередного ТОО, которое приступает к работе?

– Все поливные системы, которые попадают в грамотные руки, бесперебойно работают годами. Мы предлагаем всем районным акиматам наладить службу эксплуатации. Возможно, в их ведение надо вернуть какие-то ремонтно-строительные управления, которые будут отвечать за эксплуатацию поливных систем, то есть внедрить практику стабильно работающих организаций, – отметил главный инженер проекта.

Действительно, ­автоматическая система полива – не самое сложное инженерное сооружение, но и она требует специалистов с определенной квалификацией для содержания инфраструктуры в исправном состоянии. На вопрос, насколько адаптирована эта система к нашему климату, Дмитрий Непомнящих заметил: трубы продуваются компрессорами. Вода будет поступать из речки, поставлены фильтры для ее очистки.

На официальный запрос «КП» в управление «зеленой» экономики городского акимата о том, принято ли решение по возрож­дению русла реки Жарбулак, нам ответили, что подана бюджетная заявка на проведение вышеназванных работ. При выделении бюджетных средств в рамках строительства арычной сети в Турксибском районе будут проведены работы и по восстановлению русла этой реки.