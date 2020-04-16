Почему женщина порезала детей и себя, рассказали в полиции Костанайской области

Полиция Костанайской области выяснила причину, по которой 26-летняя женщина порезала себя и своих малолетних детей, передает Kazpravda.kz
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"В сложившейся ситуации женщина обвинила свою подругу, написав об этом в записке перед совершением попытки суицида "Во всем прошу винить подругу". Как установило следствие, причиной этого поступка стала ссора на почве ревности с подругой, которая проживает также в Центре адаптации для женщин и детей, по поводу мужчины, который с ней встречался. После выяснения отношений с 22-х летней подругой, женщина совершила этот поступок", - говорится в сообщении ДП Костанайской области.
Также следствием установлено, что 26-летняя женщина в 2018 году разошлась с сожителем, который не признавал детей. Затем она переехала в Костанай, и в силу жизненных обстоятельств в июле 2018 года определила детей в Детский дом "Дельфин".
"Сама уехала в поселок Койбагар и устроилась на работу. Затем в январе 2019 года переехала жить в район и вновь сходится с мужчиной. В феврале 2019 года забирает детей из детдома. Затем снова расходится и переезжает в Костанай. С августа по октябрь 2019 года жила в доме мамы в областном центре, затем по решению акимата получает комнату в центре адаптации. Пособие на детей получала, жила бесплатно, государство всегда оказывало помощь этой семье", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в рамках досудебного расследование женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, что 15 апреля 2020 года 01.17 часов в Костанае на пульт "102" поступило сообщение о том, что 26-летняя женщина нанесла ножом
резаные раны своим детям: 3-х летней дочери и сыну, которому год и 9 месяцев. После чего нанесла порезы и себе.
По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3, 99 ч.3 УК РК "Покушение на убийство". По факту совершения попытки самоубийства женщины зарегистрировано уголовное дело по статье 105 ч.1 УК РК.
В больнице сообщили
, что в настоящий момент жизни и здоровью двух маленьких детей, которых пыталась убить мать в Костанае, ничего не угрожает.