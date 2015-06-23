Почерк фотомастеров Свежий выпуск 522 Айгуль КОЛУМБЕТОВА, Алматы

На ней представлены фотографии различных жанров, авторами которых стали как новички, так и профессионалы. В их числе и известные мастера, в частности Виктория Бахтина, Ольга Зубач, Илья Филипенко. Цель мероприятия – развитие творческого потенциала молодых.

«Сделанные нами фотографии теперь смогли оценить не только родные и близкие, – отметила Виктория Бахтина. – Незнакомый человек может охарактеризовать тебя по фотографиям. По тому, как ты видишь что-то, на чем фокусируешься, как «цеп­ляешь» обычные мгновения. И почему видишь то, чего не видят обычные люди, просто идущие по городу».

Фотографы – творческие люди. Они постоянно обмениваются опытом, проводят благотворительные фотовыставки, мастер-классы, фотосессии.



