Свежий выпуск Почести Герою Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Чествования по случаю приезда на малую родину национального героя, обладателя звания «Халық қаһарманы» начались прямо в аэропорту областного центра. Здесь собрались известные общественные деятели Жетысу, представители местных властей, молодежь. Поздравив выдающегося земляка с успешным завершением космической миссии, аксакалы подчеркнули, что это особенный день для жителей Талдыкоргана, города, где прошли детство и юность Айдына, где он делал первые шаги к осуществлению своей мечты – полету в космос.

Торжества продолжились во дворце спорта «Жастар», куда поприветствовать именитого гостя пришли сотни местных жителей. В ходе церемонии аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что Айдын Аимбетов открыл для республики новую страницу космической летописи. Его имя навсегда вписано в историю независимого Казахстана. А день 2 сентября 2015 года, когда с Байконура стартовал экипаж корабля с нашим космонавтом на борту, надолго запомнят все казахстанцы.

– К своему звездному часу Айдын шел долгих 12 лет, – напомнил аким. – И вот сбылась мечта, полет успешно завершился! А талдыкорганцы с особой теплотой и гордостью встречают Героя всей страны. Пусть ваш труд в деле освоения космоса служит ярким примером патриотизма для подрастающего поколения!

В ходе митинга Айдыну Аимбетову было присвоено звание «Почетный гражданин Талдыкоргана». В довесок к награде аким города Ермек Алпысов вручил космонавту ключи от новенького внедорожника.

В ответной речи виновник торжества выразил огромную благодарность землякам за теплую встречу и добрые пожелания, а также заверил, что космическая отрасль Казахстана продолжит свое развитие. Впереди много грандиозных планов и громких научных открытий. Встреча завершилась яркой концертной программой...

В этот же день космонавт посетил родную школу-гимназию № 14, где приятным и неожиданным для него подарком стала встреча со школьными друзьями, которых он не видел много лет. Вспомнив молодые годы, полковник Айдын Аимбетов поспешил в талдыкорганскую авиабазу, где его с нетерпением ждали летчики – бывшие однополчане. Здесь прошли первые годы воинской службы Айдына, здесь он дослужился до командира авиазвена «Барсы Жетысу», а затем был зачислен в отряд космонавтов. Отсюда и начал наш Герой восхождение к космическим просторам, прославив страну, воплотив в жизнь мечту миллионов мальчишек…



