Свежий выпуск Почести от чернобыльцев Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Организатором этого торжества выступил Союз ветеранов Чернобыля Акмолинской области при поддержке областного управления внутренней политики. Гости ознакомились с книжной выставкой, посмотрели фильм «Дух свободной нации». С поздравлениями к ветеранам обратились руководитель областного управления внут­ренней политики Гульжанар Шукеева и председатель Союза ветеранов Чернобыля Марат Жетеров.

Сегодня в регионе проводится множество подобных мероприятий, цель которых – формирование у молодежи уважительного отношения к истории, героическому прошлому своего народа и страны, воспитание в юношах и девушках чувства сопричастности к славному историческому прошлому страны.



