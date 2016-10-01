Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Основная цель этой даты – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста. Мерам, принимаемым государством для обеспечения социальной защиты пожилых граждан, был посвящен брифинг в Службе центральных коммуникаций. Информацию по заявленной теме озвучил директор департамента социальной помощи Министерства здравоохранения и социальной защиты РК Арман Умербаев, который отметил, что обеспечение достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики государства.

– В текущем году с учетом возможнос­тей местных бюджетов на социальную помощь пожилым гражданам выделено около 6,2 миллиарда тенге, еще около 1,2 миллиарда – в рамках социальной ответственности бизнеса, – отметил выступавший.

Единовременную материальную помощь также получили 186,6 тыс. человек на сумму 4,1 млрд тенге, еще 1,4 млрд тенге выделено на обеспечение льготного проез­да в общественном транспорте 950 тыс. пенсионерам. Льготное лекарственное обеспечение получили свыше 24 тыс. человек, а стоимость препаратов составила 116,3 млн тенге. 14,4 тыс. гражданам было предоставлено санаторно-курортное лечение на сумму 1 млрд тенге, еще 687,3 млн тенге выделено на ремонт жилья, обеспечение топливом, зубопротезирование и другие виды помощи.

– Для социальной поддержки одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан в Казахстане действуют 343 отделения оказания социальной помощи на дому, которые обслуживают более 35 тысяч человек. В республике функционирует 10 реабилитационных цент­ров (отделения дневного пребывания), которые оказывают услуги более 3 тысячам граждан, а также действуют 49 медико-социальных учреждений для престарелых и инвалидов, где проживают более 6,9 тысячи граждан, – проинформировал Арман Умербаев.

Представитель министерства также сообщил, что в Казахстане реализуется Национальная скрининговая программа, направленная на выявление социально значимых заболеваний среди целевых групп взрослого населения: болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукома, рак молочной железы, шейки матки. В регионах реализуются программы скрининга рака пищевода, желудка, печени, толстой и прямой кишки, предстательной железы.

С 2011 года во всех поликлиниках страны введены социальные работники и психологи, которые оказывают помощь больным, страдающим хроническими заболеваниями, требующим максимального внимания не только медицинской, но и психологической, социальной помощи.

Для обеспечения постоянного пат­ронажа больных с хроническими формами заболеваний, выполнения назначений, сестринского ухода на дому пациентам на прикрепленном участке, в помощь участковому врачу и врачу общей практики, предусматриваются дополнительные штаты медицинских сестер, что позволит улучшить оказание медицинской помощи.