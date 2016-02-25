​Почет, уважение и любовь

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Не осталась без внимания круглая дата Анны Ивановны и для сотрудников Енбекшинского районного акимата, на территории которого расположен дом долгожительницы. Аким района Галымжан Ильясов с букетом цветов и подарками приехал в жилой массив «Тогус», чтобы поздравить бабушку с юбилеем.

А. Фомина родилась в феврале 1916 года в селе Пролетаровка бывшего Ленгерского района и всю жизнь прожила в родном местечке, которое теперь относится к областному центру. Свою жизнь Анна Ивановна посвятила воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Вместе с супругом Андреем Михайловичем, 30 лет проработавшим на железной дороге, многодетная мать вырастила и воспитала сына и четырех дочерей. Сейчас у долгожительницы 9 внуков, 16 правнуков, 6 праправнуков. А. Фомина живет с семьей старшей дочери Нины, которой уже под 80 лет.

– Мы не должны забывать наших стариков, – считает аким Г. Ильясов. – Людям старшего поколения выпало много испытаний, которые они смогли преодолеть, не очерствев душой и не потеряв способность радоваться жизни. Примером такой жизнестойкости служит и Анна Ивановна.

С прошлого года сотрудники Енбекшинского акима­та подключились к республиканскому проекту «Ардагерлерді ардақтайық» – «С заботой о старшем поколении». Участников Великой Отечественной вой­ны, людей, приравненных к ним, вдов погибших и проживающих на территории Енбекшинского района закрепили за депутатами областного, городского маслихатов, предпринимателями района. Не оставили без внимания и долгожителей. Сегодня в их числе 36 участников Великой Оте­чественной, одна вдова погибшего участника той войны, 8 приравненных к ним. Все они окружены заботой и вниманием, их поздравляют с праздниками, помогают по хозяйству, приобщая к акциям, которые имеют большое воспитательное значение.

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