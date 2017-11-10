​Почетная миссия мира

В заседании приняли участие депутаты Парламента, руководители государственных органов, члены АНК, представители рес­публиканских и региональных этнокультурных объединений, заведующие секретариатами регио­нальных ассамблей и члены Научно-экспертного совета ассамблеи.

Государственный секретарь в своем выступлении подчеркнула, что по поручению Нурсултана Назарбаева в Казахстане начата масштабная системная модернизация, которая охватывает экономику, политику и общественное сознание.

– Мощный импульс работе ассамблеи придала программа модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру»,– сказала Гульшара Абдыкаликова.

Она акцентировала внимание на необходимости участия каждого этнокультурного объеди­нения в продвижении проектов «Туған жер», «Сакральная геогра­фия Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», перехода государственного языка на латинскую графику. Госсекретарь сообщила, что в стране действует 1 338 этнокультурных объединений, открыт 41 дом дружбы, работают около 3 тыс. советов общественного согласия. Благотво­рительную помощь получили свыше 500 тыс. человек, более 18 тыс. организаций на сумму свыше 4,1 млрд тенге.

Гульшара Абдыкаликова также отметила, что в 2018 году страна будет праздновать 20-летие столицы. Поскольку Астана – это символ независимого Казахстана, воплощение идеи Президента Казахстана и результат труда всего народа, Госсекретарь предложила разработать соответствующий план мероприятий АНК.

Помимо этого, в ходе заседания обсуждены проект изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», ход разработки интерактивной исторической карты «Народ Казах­стана», соз­дание многофункцио­нального мультимедийного портала, опыт ассамблеи Павлодарской области в реализации программы «Рухани жаңғыру».

Также на заседании утверждено положение о почетной долж­ности Посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана.

– Посол дружбы АНК – это совершенно новое звание, положение о его утверждении разработано в соответствии с поручением Главы государства, – рассказал заместитель Председателя ассамблеи – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Дархан Мынбай. – Утверждение такого звания очень актуально, поскольку деятельностью ассамблеи интересуют­ся многие зарубежные страны. За относительно короткое время много делегаций приезжало в Казахстан из Европы, США, из других стран. Они интересовались нашим уникальным опытом построения гармоничного полиэтничного и поликонфессионального общества, и через послов дружбы мы могли бы по всему миру этот опыт продвигать.

В завершении заседания совет рассмотрел организационные вопросы, внес предложения Президенту РК – Председателю Ассамблеи народа Казахстана по кандидатурам для присуждения наград АНК. В целом на награжде­ние выдвинуты 124 человека, в том числе золотой медалью «Бiрлiк» предложено наградить 36 человек, почетными грамотами ассамблеи отметить 29 человек, благодарность Председателя АНК выразить 30 представителям Ассамблеи и нагрудными знаками «Жомарт жан» предложено наградить 29 человек.