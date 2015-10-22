Почетная миссия воина

Антон СЕРОВ
Принимавшие участие в миротворческой миссии ООН по проведению референдума в этой западноафриканской стране, они поделились своими впечатлениями. Служба в далекой Африке, взаимодействие с мирным населением и военными контингентами позволили обрести полезный практический опыт участия в миротворческих миссиях.
– Я находился в миссии ООН ровно год, – вспоминает майор Бахтияр Акбалаев. – Вместе с представителями свыше 30 стран я выполнял обязательства военного наблюдателя. Мы патрулировали отведенные зоны ответственности, следили за соблюдением достигнутых мирных договоренностей и соглашений. Участие в миссии дало мне много ценных уроков и, конечно, опыт.
На базе Ам-Дрега, где он служил, были военные, которые уже неоднократно участвовали в миссиях ООН. Военнослужащие, ранее служившие в миссиях ООН, охотно делятся опытом с теми, кто здесь впервые. А последние, в свою очередь, набравшись практики, помогают прибывающим новичкам. Так, военные наблюдатели из разных стран и уголков мира из миссии в миссию передают друг другу свой опыт. И это уже стало традицией.
Сейчас майор Бахтияр Акбалаев и капитан Темирлан Мусапиров приступили к службе на родине. Однако признаются, что в случае необходимости, не раздумывая, готовы вновь отправиться в миссию.
На сегодня в миротворческих миссиях ООН в Западной Сахаре (MINURSO) и Кот-д Ивуаре (UNOCI) в качестве военных наблюдателей от Вооруженных сил Казахстана находятся семь офицеров. Как отмечает начальник отдела департамента боевой подготовки ГШ ВС РК подполковник Бауыржан Нигметуллин, в миротворческих операциях военные наблюдатели участвуют без оружия. Они являются персоналом ООН и соб­людают принцип нейтральности, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон, следят за тем, чтобы были соблюдены достигнутые мирные соглашения. Это небольшой по численности контингент военнослужащих, который при этом вносит достойную лепту в обеспечение безопасности во всем мире.
Основные обязанности военных наблюдателей определены мандатом ООН и заключаются в организации и проведении наземного и воздушного патрулирования, ночного наблюдательного поста, сборе и анализе полученной информации, мониторинге соблюдения и выполнения подписанных соглашений, а также выявлении нарушений в зоне ответственности.

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]