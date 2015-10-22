Почетная миссия воина Антон СЕРОВ

Принимавшие участие в миротворческой миссии ООН по проведению референдума в этой западноафриканской стране, они поделились своими впечатлениями. Служба в далекой Африке, взаимодействие с мирным населением и военными контингентами позволили обрести полезный практический опыт участия в миротворческих миссиях.

– Я находился в миссии ООН ровно год, – вспоминает майор Бахтияр Акбалаев. – Вместе с представителями свыше 30 стран я выполнял обязательства военного наблюдателя. Мы патрулировали отведенные зоны ответственности, следили за соблюдением достигнутых мирных договоренностей и соглашений. Участие в миссии дало мне много ценных уроков и, конечно, опыт.

На базе Ам-Дрега, где он служил, были военные, которые уже неоднократно участвовали в миссиях ООН. Военнослужащие, ранее служившие в миссиях ООН, охотно делятся опытом с теми, кто здесь впервые. А последние, в свою очередь, набравшись практики, помогают прибывающим новичкам. Так, военные наблюдатели из разных стран и уголков мира из миссии в миссию передают друг другу свой опыт. И это уже стало традицией.

Сейчас майор Бахтияр Акбалаев и капитан Темирлан Мусапиров приступили к службе на родине. Однако признаются, что в случае необходимости, не раздумывая, готовы вновь отправиться в миссию.

На сегодня в миротворческих миссиях ООН в Западной Сахаре (MINURSO) и Кот-д Ивуаре (UNOCI) в качестве военных наблюдателей от Вооруженных сил Казахстана находятся семь офицеров. Как отмечает начальник отдела департамента боевой подготовки ГШ ВС РК подполковник Бауыржан Нигметуллин, в миротворческих операциях военные наблюдатели участвуют без оружия. Они являются персоналом ООН и соб­людают принцип нейтральности, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон, следят за тем, чтобы были соблюдены достигнутые мирные соглашения. Это небольшой по численности контингент военнослужащих, который при этом вносит достойную лепту в обеспечение безопасности во всем мире.

Основные обязанности военных наблюдателей определены мандатом ООН и заключаются в организации и проведении наземного и воздушного патрулирования, ночного наблюдательного поста, сборе и анализе полученной информации, мониторинге соблюдения и выполнения подписанных соглашений, а также выявлении нарушений в зоне ответственности.



