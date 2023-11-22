Почетная профессия

Алтынай Тайева – молодой специалист. После семи лет учебы в столичном институте, а затем еще двух лет в резидентуре в Алматы она решила вернуться в родные пенаты, чтобы все полученные знания и умения применить на практике. По распределению попала в Костанайскую ЦРБ.

– В детстве кем я только ни мечтала быть: и биотехнологом, и физиком, и даже журналистом... В школе училась хорошо, у меня по всем предметам были пятерки, поэтому периодически меня заносило то в одну, то в другую сторону. Но в десятом классе уже определилась точно, что буду врачом. Решила пойти по стопам своего отца и старшего брата. Первый – врач-эпидемиолог, второй – детский реаниматолог. Кстати, мои дядя и тетя – тоже врачи, хирурги. Так что долго колебаться не пришлось. А вот к выбору специальности подтолкнул случай: у папы обнаружили сахарный диабет, и мне очень хотелось ему помочь. Сейчас держу его здоровье под контролем. А вообще эндокринология – уникальная специальность. Мы даже по внешнему виду человека можем поставить диагноз. Тем и нравится моя профессия, – рассказала доктор.

Алтынай выбрала сельскую медицину. И неспроста. Во-первых, сама родилась и воспитывалась в деревне, и ей всегда хотелось, чтобы ее труд был полезен односельчанам. Ни для кого не секрет, что узких специалистов в селах немного, поэтому зачастую жителям приходится преодолевать сотни километров, чтобы попасть на прием к врачу. К тому же сегодня государство всесторонне поддерживает развитие сельской медицины: в районах строятся новые медицинские объекты, а врачам предоставляют жилье и подъемные.

– В 2020 году мне выплатили два миллиона тенге, а сегодня врачам, приехавшим в сельскую местность Костанайской области, дают по пять миллионов тенге. Это хорошее подспорье. Мои подъемные мы использовали как накопления для покупки собственного жилья.

В этом году купили двухкомнатную квартиру, чему несказанно рады. Приятно, что такая важная и нужная профессия вновь становится почетной, – говорит Алтынай.

Впрочем, как и в любой профессии, в медицине есть свои трудности. Для врача-эндокринолога они заключаются в неосведомленности пациентов и неправильном подходе к лечению.

– Основная часть наших пациентов – люди с сахарным диабетом. Так вот многие не понимают значимости ведения правильного образа жизни. Они хотят волшебную таблетку, которая сразу их оздоровит. Но так не бывает. В нашей специализации очень важно то, какую пищу употребляет пациент, поскольку конкретный продукт влияет на уровень сахара в крови. Немаловажны и физические нагрузки. Те пациенты, которые понимают, что здоровый образ жизни и есть главное лекарство, легче переносят это заболевание и идут на поправку, – рассказывает врач-эндокринолог. – Другая проблема – самолечение. Сейчас, в пору стремительного развития Интернета, это просто беда. Во Всемирной сети много информации, зачастую некорректной, которая не только не поможет лечению, но и навредит. Поэтому так важно, чтобы люди обращались за помощью к врачу.

Кстати, с недавних пор я занялась еще и просветительской работой. Веду страницу в Инстаграме, чтобы пациенты лечились правильно, знали достоверную информацию по доказательной медицине. Ведь не все успеваешь рассказать, объяснить на приеме. Да и люди не все имеют возможность обратиться к эндокринологу.

И это дает мне стимул постоянно учиться, узнавать последние рекомендации. Медицина ведь не стоит на месте, надо за ней поспевать, – отмечает Алтынай Тайева.