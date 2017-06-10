Почетное консульство Люксембурга открыто в Астане

Почетное консульство Великого герцогства Люксембург открыто в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, Премьер-министр Великого герцогства Люксембург Ксавье Беттель, посол Люксембурга Жан-Клод Кнебелер, руководители ряда министерств и представители национальных компаний.
"Я узнал много о разнообразной культуре, национальностях и религиях, которые мирно сосуществуют в Казахстане. Надо было иметь смелость 25 лет назад и понять, что для того, чтобы быть богаче, надо быть открытыми. Потому что разнообразие и открытость миру – это наши сокровища. Я рад, что мы имеем представительство нашей страны в Астане", – отметил Ксавье Беттель на торжественной церемонии.
Дипломатические отношения между Казахстаном и Люксембургом установлены 29 июня 1992 года. Товарооборот между странами, по данным Минфина РК, составил по итогам 2016 года 18,3 млн долл.
Из Люксембурга в Казахстан импортируются машины, электротехнические оборудование, пластмассы и изделия из них, резинотехнические и текстильные изделия и неблагородные металлы.
В нашей республике зарегистрировано 36 совместных казахстанско-люксембургских предприятий и их филиалов. По ряду проектов с научными центрами Люксембурга сотрудничает Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.