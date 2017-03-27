Почетное консульство Норвегии откроется в Казахстане

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30 марта заместитель министра иностранных дел Роман Василенко примет участие в торжественной церемонии открытия почетного консульства Королевства Норвегия в Казахстане. Об этом сообщил представитель Службы центральных коммуникаций Мурат Жуманбай, озвучивший наиболее значимые мероприятия в стране на предстоящую неделю, передает Kazpravda.kz
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Так, в понедельник, 27 марта, под председательством Генерального прокурора РК Жакипа Асанова состоится заседание Координационного совета, где будут обсуждены предварительные результаты совместного с МВД проекта "Стоп-кража", а также дальнейшие меры по минимизации преступлений этой категории. В работе совета примут участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, ответственные работники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, аким Астаны, первые руководители заинтересованных государственных органов, неправительственные организации.
В этот же день состоится вручение национальной театральной премии "Сахнагер-2017". В торжественном мероприятии примут участие государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, а также представители театрального сообщества Казахстана. Премия "Сахнагер" присуждается за творческие достижения в области театрального искусства.
А в Алматы 27 марта пройдет закрытие международного хореографического конкурса "Өрлеу". Основной целью фестиваля является поддержка и популяризация национального хореографического искусства, сохранение творческого наследия выдающегося балетмейстера, народного артиста Казахской ССР Заурбека Райбаева. Участниками конкурса были коллективы хореографических учебных заведений из России, Кыргызстана, Турции и ЮАР. Конкурс учрежден при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации.
28 марта состоится рабочий визит министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова во Францию. Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений Франции со странами Центральной Азии.
А 31 марта пройдет комплекс военно-учебных мероприятий "Көктем-2017", направленных на подготовку казахстанского миротворческого батальона "Казбат" с участием военнослужащих из США, Великобритании, Кыргызстана и Таджикистана.
В этот же день в Восточно-Казахстанской области стартует месячник социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями, приуроченный к празднованию Международного дня борьбы за права инвалидов. Мероприятие состоится в рамках проекта партии "Нур Отан" "Кедергісіз келешек".
Также в последний день марта в Алматы пройдет республиканское соревнование среди молодежи по греко-римской борьбе на приз заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. За медали поборются порядка 200 участников из разных регионов страны.
Как отметил Жуманбай, начиная с этой недели, на площадке СЦК акимы областей и министры будут проводить специальные пресс-мероприятия, брифинги, посвященные разъяснению Послания Главы государства народу Казахстана.