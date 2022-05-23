Свежий выпуск Почетное звание для деятелей культуры 23 мая 2022 г. 0:27 Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проработать учреждение в РК звания «Народный артист Казахстана». – Дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», – отметил Глава государства в своем официальном аккаунте в Twitter. Он также напомнил, что 21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. – Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! – обратился Президент к работникам культуры.