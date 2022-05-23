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Почетное звание для деятелей культуры

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проработать учреждение в РК звания «Народный артист Казахстана».

– Дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», – отметил Глава государства в своем официальном аккаунте в Twitter.

Он также напомнил, что 21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства.

– Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! – обратился Пре­зидент к работникам культуры.

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