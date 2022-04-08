Почетный член ветеранского движения из Алматы Роза Имашевна Кунирова в свои 86 лет активна, современна и деятельна. В перерывах между чтением книг и поиском интересного в Интернете она ведет активный образ жизни, занимается скандинавской ходьбой и очень любит танцевать.

Нередко Роза Имашевна со своими любимыми подругами принимает участие в городских танцевальных флешмобах. Для активной алматинки возраст – не помеха, она его не ощущает, а такие слова, как «преклонный возраст», а тем более «старость» вовсе не приемлет. Она и все ее ровесники-единомышленники называют друг друга «мальчишками» и «девчатами».

– Уже 86-й год, но мне этот возраст не дают, ну и не надо, – рассказывает Роза Имашевна. – Выработалась привычка еще смолоду танцевать по утрам. Собственно, и сегодня я продолжаю следовать ей. На моей кухне стоит магнитофон, который я привезла из Японии. Утром на волне «Казахского радио» передают хорошую танцевальную музыку, под которую в свое время с дочерьми, а теперь уже и с внучками делаю гимнас­тику. Они поют и танцуют со мной, заряжаясь отличным настроением на весь день.

Кстати, пандемийное время, может, и внесло свои коррективы в жизнь и быт Розы Имашевны, но своим истинным идеалам она осталась верна. Во время строгого карантина, объявленного в стране, героиня нашего материала находилась дома вмес­те со своей семьей, соблюдала все предписанные санитарные нормы. Тем не менее даже в обновленном распорядке дня у нее всегда находилось время для приготовления полезной еды и 30-минутной утренней гимнастики во дворе под музыку советского пианис­та Родионова.

Лучами добра и приятными эмоциями Роза Имашевна готова делиться со многими людьми. В таком духе она воспитала и своих детей. Как она отмечает, в новогодний вечер 2022 года от них поздравительные музыкальные «открытки» получали друзья в Украине, России, Грузии. Рассказывая об этом, Роза Имашевна поспешила продемонстрировать видеозапись, где за уютным новогодним столом она с дорогими сердцу людьми исполняет любимую многими грузинскую песню «Сулико».

Роза Кунирова – человек интеллектуального труда. Ее трудовой стаж более 40 лет. Роза Имашевна работала учителем начальной школы, преподавателем истории, русского и казахского языков, завучем, инструктором и заведующей отделом горкома комсомола, возглавляла отдел иностранного туризма и международных связей Казахского республиканского Совета проф­союзов.

Как она сама говорит, половину своей жизни посвятила общественной работе: пионерии, комсомолу, профсоюзам, а после выхода на пенсию – ветеранскому движению.

Кстати, с выходом на пенсию, по словам Розы Имашевны, у нее началась новая, интересная полоса в жизни. И в ней нет места для монотонности и рутины. В своем доме в период реорганизации ЖКХ она создала КСК, а при нем – первичную ветеранскую организацию. Более 15 лет Роза Кунирова работала в Совете ветеранов Алмалинского района.

– Ветеранское движение занимается нравственно-патриотическим воспитанием молодого поколения, – продолжает Роза Имашевна. – Нередко становимся гостями в детских садиках: празднуем весело Наурыз, облачаясь в казахскую национальную одежду, рассказываем детям сказки, играем с ними в национальные игры.

В этом году в конце марта на праздновании Наурыза в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев она присутствовала на вручении чапанов аксакалам группы скандинавской ходьбы.

– Их получили Евгений Николаевич Баранов, 1935 года рождения и Аскар Хайдарович Махмудов, 1948 года рождения, – уточняет алматинская активистка.

Физическую активность Роза Кунирова, как уже отмечалось ранее, гармонично совмещает с умственной деятельностью. Она уже давно увлекается сочинением стихов. Занимается этим исключительно по зову сердца и души. К каждому слову относится очень трепетно и ответственно. Более того, огромный профессиональный опыт и глубокое знание обоих языков позволяют Розе Имашевне делать красивые художественные переводы песен.

– Меня окружают прекрасные люди. Я счастлива, что имею много единомышленников. Наша активная команда состоит из семи человек. Это Гульшара Газизовна Урмурзина, врач-педиатр, в прошлом заместитель министра здравоохранения, Гайнигуль Сергазиевна Каратаева, журналист, специалист идеологической направленности, Валентина Ивановна Дюбанова, инженер-технолог рыбной промышленности, она каждое воскресенье вне зависимости от сезона ходит в горы, тоже хорошо танцует и поет. Хочу также отметить Сауле Камбаровну Садилову, инженера городского строительства, она моложе нас. Главным нашим тренером по спорту и танцам является Шарбану Нургалиевна Мукушева. Не так давно мы были на прекрасном событии, которое инициировала Мугульсум Жумагалиевна Кудайбергенова. Она со своим супругом отметила золотую свадьбу. На празднике было все: «Горько!» – «Ащы!», виновница торжества кидала букет, но он мне не достался из-за моего роста. Этой паре я посвятила оду. Вот так мы живем – весело, активно и очень дружно!