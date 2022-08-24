Фото: Минпросвещения РК
Образование
Почетный знак для педагогов с 25-летним стажем учредят в Казахстане

Почетный знак «Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін» планируют учредить в Министерстве просвещения Казахстана для педагогов, имеющих трудовой стаж более 25 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Глава государства уделяет особое внимание поддержке педагогов. По его поручению нами ведется работа по повышению заработной платы, освобождению от выполнения несвойственных функций, от излишней отчетности. Сейчас мы инициировали изменения в приказ об утверждении отраслевой системы поощрения», – отметила вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

Почетный знак «Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін» будет присваиваться педагогам дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования. Знак будет присуждаться заслуженным педагогам, которые проработали учителем более 25 лет.

«Таким образом мы хотим поощрить педагогов, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения», – подчеркнула Каринова.

 

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