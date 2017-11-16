​Почта добрых услуг

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Услугами АО «Казпочта» пользуются около 20 тыс. жителей районного центра. А еще есть 14 отделений почтовой связи в аулах. Для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов работает передвижное почтовое отделение.

По информации начальника Тюлькубасского узла связи Галины Рыбаковой, предприятие оказывает до 170 услуг, к привычным добавились новые – финансовые и агентские. На почту селяне идут, чтобы открыть лицевой счет, оформить кредит или получить сельскохозяйственные субсидии, заплатить за коммунальные услуги, отправить или получить посылку, оформить подписку на периодические издания. Рост отправлений увеличился в последнее время в разы. Если раньше в день приходило в среднем 5 посылок, то теперь – как минимум 35. Сумки местных почтальонов пополняются подписными изданиями. Ежегодный рост подписки составляет порядка 5%.

То, что периодика здесь в чести, было видно и на День подписчика, проведение которого совмес­тили с открытием модернизированного узла связи. Жители выстроились в очередь, чтобы оформить подписку на газеты и журналы, воспользовавшись скидкой, ставшей своеобразным подарком редакций для своих преданных читателей. 

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