Почта стала мобильней

Инкассаторские автомобили оснащены самой необходимой техникой для выполнения почтовых и банковских операций. Электрогенераторы обеспечат бесперебойную работу компьютерной связи, создадут комфортный микроклимат в салоне. Сейфы сохранят наличность и важную корреспонденцию.

По словам директора областного филиала АО «Казпочта» Жанботы Букенова, с появлением передвижных почтовых пунктов отпала надобность в содержании отделений связи там, где они нерентабельны. Теперь сельчане могут оперативно получать почту и переводы, посылать деньги, оплачивать все виды услуг.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область