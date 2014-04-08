Почта стала мобильней

Экономика
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Инкассаторские автомобили оснащены самой необходимой техникой для выполнения почтовых и банковских операций. Электрогенераторы обеспечат бесперебойную работу компьютерной связи, создадут комфортный микроклимат в салоне. Сейфы сохранят наличность и важную корреспонденцию. 

По словам директора областного филиала АО «Казпочта» Жанботы Букенова, с появлением передвижных почтовых пунктов отпала надобность в содержании отделений связи там, где они нерентабельны. Теперь сельчане могут оперативно получать почту и переводы, посылать деньги, оплачивать все виды услуг. 

Наталья РЫЖКОВА, 

Карагандинская область

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