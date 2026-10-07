Почти 10 млрд тенге сэкономили на ремонте двух дорог после проверки прокуратуры

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Как уточняется, мерами прокурорского надзора удалось пресечь неэффективное расходование 9,8 млрд теңге, выделенных на ремонт республиканских автодорог.

В ходе изучения дорожных проектов было установлено, что при осуществлении среднего ремонта трассы «граница РФ (на Самару) - Шымкент» определенные участки также охватывались запланированной реконструкцией автодороги «Ұлғайсын - Сексеуіл». В связи с чем по мерам прокурорского реагирования пересмотрены объемы работ, что позволило сэкономить 7,1 млрд теңге.

В другом случае, при капитальном ремонте автодороги «Жетыбай - Жанаозен - Кендерли - граница Туркменистана» сметой предусматривались некорректные цены на отдельные материалы и работы. На основании представления прокуратуры сметная стоимость пересчитана, и проект снижен с 21,6 до 18,9 млрд теңге.

Надзор за расходованием бюджетных средств в дорожной отрасли продолжается, добавили в прокуратуре.