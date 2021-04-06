Почти 10 тысяч инфицированных КВИ зарегистрировано за 5 дней – Цой
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК сообщил, что в Казахстане за 5 дней апреля зарегистрировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Заболеваемость в марте по сравнению с февралем выросла на 30 процентов - регистрируется до 1 800 случаев в сутки. За 5 дней апреля зарегистрировано 9 983 случая, в сутки регистрируется до 2 тысяч больных. Рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южно-африканского штаммов, в этой связи акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП", – сказал Цой.
Министр также отметил, что с учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 57 тысяч исследований в сутки, что составляет 50% от имеющейся суточной мощности лабораторий и в сравнении с февралем наблюдается увеличение в 1,6 раза.
"По состоянию на 6 апреля для оказания медицинской помощи больным с КВИ в республике задействовано 275 инфекционных стационаров с коечным фондом 28 730 коек. Занятость инфекционных стационаров составляет 36%, реанимационных – 22%. Наибольшая загруженность инфекционных коек отмечается в Западно-Казахстанской области, Нур-Султане, Алматинской области и в Алматы", – заключил министр.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил главе Министерства здравоохранения РК Алексею Цою в течение апреля переломить ситуацию с коронавирусом в Казахстане.
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