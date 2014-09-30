Почти 10 тысяч краж совершено в Астане за 6 месяцев 2014 года Происшествия Айнур Курамысова

Наибольшее количество преступлений в Астане за январь-июнь 2014 года совершено в виде краж, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на начальника II управления Прокуратуры Астаны Данияра Ермекова.



"Анализ статистических данных о преступлениях, совершенных против собственности показал, что наибольшее количество преступлений совершено по ст.175 УК РК (кража) – 9 807. Грабеж – 778, мошенничество – 2310, разбои – 44, вымогательства – 8", – сказал Ермеков.



При этом, отметил он, раскрываемость дел по кражам за отчетный период составила 5,4%, по мошенничеству – 13,8%, по разбоям – 63,5 %, по грабежам – 26,9 % и вымогательствам – 15 %.



