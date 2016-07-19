Почти 1000 фактов экстренного торможения поездов зафиксировано на железной дороге РК с начала года Официально 849 Пресс-служба ДВД на транспорте

За текущий период в ДВД на транспорте зарегистрировано 72 случая травмирования, из них 50 со смертельным исходом. Также зарегистрировано 5 фактов травмирования несовершеннолетних, из них 2 со смертельным исходом. Самые распространённые нарушения правил - это хождение граждан в неустановленных местах на железнодорожных объектах.



Также за проход через железнодорожные пути в неустановленных местах привлечено к административной ответственности – 16 601человек.

Так, 16 июля в 20.21 ч. машинистом грузового поезда было применено экстренное торможение из-за постороннего предмета (костылей) на железнодорожном полотне.



18 июля т.г. в ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили двух несовершеннолетних подростков, которым 9 и 11 лет.



По результатам проверки в действиях родителей несовершеннолетних усматривается состав уголовного проступка предусмотренного ст. 140 ч. 1 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть ареста на срок до шестидесяти суток.



Сотрудники транспортной полиции вновь напоминают о том, что нужно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, переходить и переезжать железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах и не оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги.

