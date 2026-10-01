Почти 125 млн тг взыскали с организаторов незаконных азартных игр в Астане

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с двух организаторов азартных игр в соцсети Instagram и TikTok взыскали свыше 124,8 млн теңге, полученных незаконным путем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

«Прокуратура столицы напоминает, что организация азартных игр и лотерей в интернете без специальной лицензии является уголовным преступлением. Попытки заработать на незаконном игорном бизнесе (включая Instagram и TikTok) влекут уголовную ответственность вплоть до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», – говорится в обращении.

Ранее при координации прокуратуры области Жетісу пресечена незаконная деятельность четырех организаторов азартных игр с целью получения незаконного дохода.