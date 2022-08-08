Почти 1,4 млрд тенге штрафов заплатят медорганизации Кызылординской области за дефекты, допущенные при оказании медицинских услуг населению

Деньги любят аккуратность

Эксперты Фонда социального медицинского страхования ведут постоянный мониторинг качества и объемов услуг, оказанных населению поставщиками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и по пакету ОСМС.

В первом полугодии текущего года кызылординским филиалом фонда в ходе мониторинга выявлено свыше 40 тыс. различных дефектов при оказании медицинской помощи граж­данам, и сумма выставленных за это штрафов для медицинских организаций составила почти 1 млрд 400 млн тенге.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по области Бахыта Исмаханбетова, оплата за медицинские услуги поставщикам фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после мониторинга качества и объема этих услуг.

– И действительно, оплачиваются только те услуги и объемы, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов, – подчеркнул Бахыт Исмаханбетов.

Наибольшее количество выявленных в Кызылординской области дефектов – 31 260 тыс. – связано с оказанием консультативно-диагнос­тических услуг, которые не входят в подушевой норматив и оплачиваются отдельно. Также 1 992 дефекта допущено при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 6 507 – при оказании медицинской помощи в многопрофильных круглосуточных стационарах.