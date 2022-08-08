Общество
Почти 1,4 млрд тенге штрафов заплатят медорганизации Кызылординской области за дефекты, допущенные при оказании медицинских услуг населению
Наталья Денисова

Деньги любят аккуратность

Эксперты Фонда социального медицинского страхования ведут постоянный мониторинг качества и объемов услуг, оказанных населению поставщиками в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и по пакету ОСМС.

В первом полугодии текущего года кызылординским филиалом фонда в ходе мониторинга выявлено свыше 40 тыс. различных дефектов при оказании медицинской помощи граж­данам, и сумма выставленных за это штрафов для медицинских организаций составила почти 1 млрд 400 млн тенге.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по области Бахыта Исмаханбетова, оплата за медицинские услуги поставщикам фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после мониторинга качества и объема этих услуг.

– И действительно, оплачиваются только те услуги и объемы, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов, – подчеркнул Бахыт Исмаханбетов.

Наибольшее количество выявленных в Кызылординской области дефектов – 31 260 тыс. – связано с оказанием консультативно-диагнос­тических услуг, которые не входят в подушевой норматив и оплачиваются отдельно. Также 1 992 дефекта допущено при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, 6 507 – при оказании медицинской помощи в многопрофильных круглосуточных стационарах.

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