Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК

Первое кредитное бюро сообщило о том, что каждый пятый заемщик, контрактам которого в апреле прошлого года был присвоен статус «реабилитирован», допускает просрочки по новым кредитам, передает Kazpravda.kz.

Всего за год, по данным на 1 апреля 2022 года, количество заемщиков с реабилитированными кредитами за год составило 1 млн 444,6 тыс. человек.

"Механизм реабилитации был реализован для того, чтобы заемщики, имеющие негативную кредитную историю из-за проблемной задолженности в прошлом, получили шанс взять новый займ. Тем не менее, прошел год, и по данным Аналитического Центра ПКБ FCB Analytics  не все заемщики с реабилитированными контрактами встали на путь исправления", - отметили в кредитном бюро.

Так, по данным на 1 марта 2022 года, статистика по заемщикам с реабилитированными контрактами такова:

Почти половина из заемщиков с реабилитированными контрактами - 47,7% (а это 689,2 тыс. человек) после получения вышеуказанного статуса оформили новые кредиты.

Общее количество полученных займов за неполный год превысило 2,8 млн единиц (в том числе займы в рамках кредитных линий, рассрочка, кредитные карты), а общая сумма выданных кредитов составила 1,77 трлн тенге.

Около 12% заемщиков (84,4 тыс. человек) успели погасить все займы, полученные в статусе реабилитированного в этом же периоде. В среднем по 3 займа в среднем на сумму 607 тыс. тенге.

Большая часть оставшихся (348,4 тыс. человек) еще не успела погасить ни одного своего займа, полученного после реабилитации. Около 256,4 тыс. человек часть кредитов погасило, но не все.

Каждый пятый заемщик из числа реабилитированных выходил на просрочку как минимум в 1 день по состоянию на 1 марта. 15,7% допустили просрочку в 15 и более дней.

Напомним, что 9 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Постановление №53 Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков РК по вопросу реабилитации кредитов. Согласно Постановлению, статус реабилитации кредитного контракта рассчитывается кредитным бюро и отображается в кредитном отчете ПКБ.

По условиям Постановления статус "реабилитирован" присваивается кредитному контракту заемщика только при соблюдении всех условий одновременно:

- по кредиту в период его действия была допущена просрочка более 90 дней;

- кредит был полностью погашен;

- с даты погашения реабилитируемого кредита не допускалась просрочка более 30 дней в течение 12 месяцев по другим займам или в этом периоде других кредитов не было вообще.

Чтобы проверить, был ли по вашему контракту присвоен статус "реабилитирован", необходимо получить свой Персональный кредитный отчет.

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