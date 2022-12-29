Почти 1,5 млрд тенге выделят на сохранение пород собак тазы и тобет

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Данная сумма была поддержана Республиканской бюджетной комиссией.

Фото: time.kz

Сенат на пленарном заседании принял поправки в законодательство по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечал ранее депутат Мажилиса Амирхан Рахимжанов, документ разработан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

"Тазы и тобет – исконно казахские породы собак, являются национальной гордостью, национальным достоянием казахского народа, его культурно-исторической ценностью. Эти породы связаны с нашей историей, а их происхождение уходит корнями в глубь веков", - сказал он.

Было отмечено, что сохранение казахских пород собак требует широких правовых и организационных подходов, позволяющих повысить эффективность государственного регулирования сферы защиты и развития казахских пород собак, поскольку на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны. Основными причинами неблагополучной ситуации с казахскими породами собак признаны отсутствие научных исследований по оценке состояния генофонда казахских пород собак, составление их генетического профиля, а также отсутствие государственной поддержки.

Для решения данных проблемных вопросов устанавливаются правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, закрепляется компетенция уполномоченного органа.

Закрепляются основные принципы государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак: обеспечение сохранения казахских пород собак и защита чистопородности казахских пород собак.

В систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак войдут уполномоченный орган, включая его ведомства с территориальными подразделениями, а также Национальный центр казахских пород собак.

«Важная роль отведена Национальному центру казахских пород собак при специализированной организации уполномоченного органа, который будет создан в целях сохранения и воспроизводства казахских пород собак. К основным компетенциям центра отнесены вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов казахских пород собак и другие задачи», - пояснил Рахимжанов.

Кроме того, поправки определяют понятия кинологической деятельности, свидетельства о происхождении собаки казахской породы, единой родословной книги, стандарта казахских пород собак и национальной охоты.

Государственная поддержка будет осуществляться путем финансирования деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, в том числе Национального центра. Общественные объединения, работающие в этой сфере, получат государственный социальный заказ на продвижение деятельности в данном направлении.

Также, предусмотрена норма по научным исследованиям в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, которые будут осуществляться научными организациями республики.

«Научные организации совместно с уполномоченным органом, Национальным центром, а также общественными объединениями, осуществляющими кинологическую деятельность, осуществляют разработку государственных научно-технических программ в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак», - отметил депутат.

Для реализации норм закона потребуется 1,4 млрд тенге. Данная сумма была поддержана 18 октября 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии.

Социально-экономические последствия закона - повышение эффективности государственного регулирования деятельности субъектов в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет, создание правовой основы для принятия мер, направленных на сохранение, развитие и восстановление генофонда казахских пород собак тазы и тобет.

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