Общество
Почти 160 млрд тенге потратит ФСМС на борьбу с коронавирусом и пневмонией
Айдана Демесинова
Медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии казахстанцы получают бесплатно вне зависимости от статуса в Фонде социального медицинского страхования. Фондом предусмотрено финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией в размере свыше 159 млрд тенге. Об этом  на брифинге в СЦК  сообщил председатель правления ФСМС Болат Токежанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Внесены изменения в пакеты ГОБМП и ОСМС, которые связаны с лечением коронавирусной инфекции. Ими предусмотрены услуги мобильных бригад и стационаров на дому пациентам с COVID-19 и в случаях с подозрением на COVID-19. Они будут оказываться всем казахстанцам, вне зависимости от статуса застрахованности", - рассказал Токежанов.

Таким образом, отметил он, эти изменения позволят сохранить принцип доступности медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях, вне зависимости от статуса застрахованности. Это является особенно актуальным в преддверии возможной вспышки инфекции в осенний период.

"На данный момент со стороны Фонда на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 159 млрд тенге. В том числе на лечение пациентов с коронавирусом – 50,5 млрд тенге, на надбавки медицинским работникам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях – 91,9 млрд тенге, на ПЦР-исследование на стационарном уровне- 4,2 млрд тенге, на оказание услуги стационар на дому – 0,4 млрд тенге, на ПЦР исследование на амбулаторном уровне – 10 млрд тенге, на работу мобильных бригад – 2,4 млрд тенге", - сообщил спикер.

По его данным, с марта по июль Фондом оплачено лечение, ПЦР-тестирование и работа мобильных бригад на сумму 36,9 млрд тенге. В том числе было проведено около 500 тысяч ПЦР тестов на сумму 5,6 млрд тенге.

"На госпитализацию в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 31 млрд тенге. Созданные мобильные бригады в течение июля провели 43 тысячи выездов на дом. До конца года предусмотрено проведение около 2 млн ПЦР-исследований пациентов на коронавирус, в том числе в стационарах около 600 тысяч, на амбулаторном – более 1, 4 млн тестов", - заключил глава ФСМС.

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