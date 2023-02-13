Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
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Валентина Мелехова
Впрочем, это будет возможно лишь в том случае, если содействие окажет республиканский бюджет.
Весомую часть средств, запланированных на модернизацию теплосетей, а именно 17,1 млрд тенге, костанайские власти рассчитывают получить из госказны и потратить их на осуществление девяти проектов. Соответствующая заявка подана в нынешнем январе в три профильных министерства: индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики и энергетики. Ожидается, что необходимую сумму области выделят при уточнении бюджета.