Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей

Из собственных средств регион потратит 1 млрд тенге. Эти деньги пойдут на продолжение пяти проектов по реконструкции теплосетей общей стоимостью 8,6 млрд тенге, которые были начаты в прошлом году. В итоге будет проложено четыре километра теплотрасс. К слову, за весь прошлый год в Костанайской области было реконструировано 19 километров труб системы теплоснабжения.

Общая протяженность теплосетей в Костанайской области составляет 810,2 км при общей степени изношенности 57%. В Костанае из 241 км в замене нуждаются 63% труб, в Рудном (из 182,8 км) – 67%, в Лисаковске, соответственно, 112 км и 41%, в Житикаре – 78 км и 57%, в Аркалыке – 34,7 км и 87 %, в Тобыле – 19 км и 66%.

Осуществление вышеупомянутых проектов, в том числе за счет средств из республиканского бюджета, позволит снизить уровень амортизации сетей теплоснабжения в области на 2%: с 57% до 55%.

Еще на 3,6% снизить изношенность теплосетей планируется в последующие два года, когда будут завершены 12 проектов ориентировочной стоимостью 16,8 млрд тенге. Они будут заявлены на 2024-й, в текущем же эти проекты пройдут госэкспертизу. В общей сложности в рамках их реализации планируется отремонтировать 41 км труб теплоснабжения.

– Положительную работу по реконструкции теплосетей необходимо отметить в Аркалыке. Так, в 2022 году здесь проведено техническое обследование всех сетей теплоснабжения. Разработана проектно-сметная документация, включающая в себя три этапа. Начало реализации первого на сумму 3,4 миллиарда тенге запланировано в текущем году. Оставшиеся два этапа при должном финансировании на сумму в 12,5 млрд тенге будут завершены до конца 2026-го.

По итогам выполнения всех трех этапов вопрос снижения степени изношенности сетей теплоснабжения в Аркалыке будет снят.

Вместе с тем акиматом Житикаринского района работа по подготовке к реконструкции сетей теплоснабжения ведется не на должном уровне. На сегодня отсутствуют проекты по реконструкции сетей, за­явил заместитель руководителя управления ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов.

Обследование сетей теплоснабжения в Костанайской области продолжается. До 1 июня в городах и районах определят наиболее уязвимые участки.