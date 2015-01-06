Почти 2 500 человек оштрафованы за нарушение правил благоустройства Петропавловска

Общество
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Батырбек Агимбетов
В 2014 году полицейские привлекли к ответственности около 2 500 горожан, нарушивших правила благоустройства Петропавловска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Северо-Казахстанской области. 

"Главная цель профилактической работы заключается в том, чтобы привить горожанам ответственность за общий порядок и за совершение правонарушений, таких как выброс мусора в неположенном месте, отсутствие урны около дома или магазина, поломка зеленых насаждений или неубранный снег", – цитирует пресс-служба заявление заместителя начальника УВД Петропавловска Асана Смагулова. 

"В прошлом году в Петропавловске за нарушение правил благоустройства к ответственности привлечено 2 484 горожанина, 1 400 из них были оштрафованы на общую сумму 2 млн 360 тыс. тенге. Кроме этого, за совершение мелкого хулиганства по ст. 330 Кодекса об административных правонарушениях привлечено 650 человек. 143 мелких хулигана были подвергнуты административному аресту, еще 312 оштрафованы на общую сумму около 2 млн тенге. За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в нетрезвом виде были задержаны 4 793 петропавловца, сумма наложенных штрафов составила 18 млн 145 тыс. тенге. Помимо этого, полицейские оштрафовали 3 210 граждан, нарушивших запрет на курение в общественных местах. Также 1 173 любителя ночных громких развлечений были привлечены к ответственности по ст. 333 КоаАП РК "Нарушение тишины", – указывается в распространенной информации. 

"В минувшем году в ГУВД были доставлены 757 несовершеннолетних, находившихся в ночное время без сопровождения официальных представителей, 738 из них получили предупреждения, 157 родителей были оштрафованы, в отношении же 17 злостных правонарушителей собраны административные материалы и переданы в суды", – добавляет пресс-служба ДВД СКО. 

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