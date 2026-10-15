Почти 20 иностранцев пытались пройти границу Казахстана по поддельным документам

Всего с начала года при проведении пограничного контроля пресечено 358 подобных фактов.

Скриншот с видео КНБ

В сентябре и октябре в аэропортах Астаны и Алматы при попытке пересечения границы Казахстана по поддельным документам выявили 19 иностранцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Большинство правонарушителей использовали фальшивые визы и бланки документов с установочными данными третьих лиц. По данным фактам проводятся досудебные расследования.

Всего с начала 2026 года при проведении пограничного контроля пресечено 358 подобных фактов.

Пограничная служба КНБ информирует, что за пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.