Почти 20 уголовных дел завели за фейки в соцсетях о январских беспорядках в Казахстане

Начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов отметил, что в Казахстане участились случаи распространения в соцсетях фейковой информации о январских событиях, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, касающейся январских событий. На сегодня зарегистрировано 19 уголовных дел по статье 274 УК - "распространение заведомо ложной информации", три дела направлено в суд», - сообщил Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

В этой связи он еще раз призвал казахстанцев доверять только официальным и проверенным источникам.