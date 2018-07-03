Почти $21 млрд вложили инвесторы в экономику Казахстана за год

В экономику Казахстана за 2017 год было инвестировано 20,8 млрд долларов США. Об этом сообщил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на открытии второго форума Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Валовый приток иностранных инвестиций в экономику Казахстана за 2017 год составил почти 21 миллиард долларов США. Четверть этого объема направляется в перерабатывающую промышленность – это 5,2 миллиарда долларов США, что на 27% превышает показатели 2016 года", – отметил Бакытжан Сагинтаев.
По словам главы Правительства РК, в несырьевые секторы было направлено порядка 50% всех иностранных инвестиций.
"Положительная динамика сохраняется и в этом году. За 5 месяцев 2018 года достигнуты договоренности по организации 69 новых проектов с крупными инвесторами, в том числе 10-ю транснациональными компаниями из Китая, Турции, США, ОАЭ, Великобритании и стран ЕЭС", – подчеркнул он.
По данным спикера, на сегодняшний день успешно реализуется и казахстанско-китайская программа индустриально-инновационного сотрудничества, которая включает 21 проект на общую сумму 27,7 млрд долларов США.
"Все это – крупнейшие инвестиционные проекты, подтверждающие благоприятный инвестклимат в стране и высокую репутацию Казахстана как надежного делового партнера. Всего в этом году будет завершены 54 проекта на общую сумму 3,9 миллиарда долларов США, также будет начато строительство 63 проектов на сумму 6,8 миллиарда тенге", – подытожил Бакытжан Сагинтаев.