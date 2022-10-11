Почти 25 млн тенге присвоили на инвестсубсидиях чиновники в Кызылординской области

Руководителя отдела управления сельского хозяйства Кызылординской области осудили за хищение бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

В Кызылординской области расследовалось дело по факту растраты и хищения средств инвестсубсидий в особо крупном размере в отношении должностных лиц управления сельского хозяйства области.

«Они заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не установлено оборудование. Затем заверив акты ЭЦП, внесли их в информационную программу Qoldau.kz, похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела», – рассказали в АФМ.

В свою очередь предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.

Судом руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист признаны виновными и приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.

Обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов, на 3 года.