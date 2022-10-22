Почти 25 млн тенге разыграют на конных соревнованиях в Астане

Государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов рассказал о запланированных ко Дню Республики соревнованиях по байге и конкуру в Астане, передает официальный сайт акимата столицы.

Как сообщил Аманжол Хасенов на брифинге в акимате столицы, 24-го и 25-го октября на территории национально-культурного комплекса «Этноаул» под Астаной пройдут соревнования по конному спорту, посвященные Дню Республики. Начало соревнований в 11:00 часов. Призовой фонд соревнований по конкуру составляет 6 750 тыс. тенге.

Он напомнил, что открытое первенство по конкуру пройдет в новом конно-спортивном манеже «Аргамак», построенном в 2022 году на территории национально-культурного комплекса «Этноаул». Отбор будет проходить в первый день соревнований, а 25 октября состоится финал.

«Кроме того, 25 октября в 12:00 в конноспортивном комплексе «Қазанат» пройдут соревнования по видам бәйге. В состязаниях по аламан и тоқ-бәйге с дистанциями 20 и 14 км примут участие 70 всадников из 11 регионов страны, призовой фонд – 17 млн тенге. Среди зрителей будут разыграны ценные призы: холодильник, телевизор, мобильный телефон, планшет и смарт-часы», - отметил Аманжол Хасенов.

«Приглашаем всех астанчан и жителей города на это великолепное шоу! На ваших глазах определится самый ловкий наездник и самый быстрый скакун. Это зрелище, без всякого преувеличения, пробуждает национальный дух и патриотизм!», - добавил спикер.