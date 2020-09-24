Почти 3-миллионный долг по алиментам привел казахстанца к году ограничения свободы
Год ограничения свободы и 100 часов общественных работ получил злостный должник по алиментам в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции Карагандинской области.
20 августа 2020 года приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области Ахметов А.А. (фамилия изменена) был признан виновным по статье 139 Уголовного Кодекса РК.
"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Он также будет привлекаться к принудительному труду сроком на 100 часов в течение всего срока отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу 4 сентября. Задолженность должника по алиментам составила 2 811 364 тенге", – говорится в сообщении.
Отмечается, что осужденный должник на протяжении многих лет не исполнял обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.