Почти 3 млн тенге перевела жительница Шахтинска за доставку "подарка от поклонника"

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В отдел полиции Шахтинска обратилась жительница города. Выяснилось, что женщина стала жертвой мошеннических действий неких аферистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В начале августа познакомилась с мужчиной. Он написал мне в WhatsApp с предложением о знакомстве. При этом, представился Казимиром, живет в Великобритании, работает в фирме по продаже автомашин. Несколько дней общалась с Казимиром, а потом он прислал сообщение, что хочет сделать мне небольшой подарок. Я первоначально отнеслась настороженно и не отвечала. Казимир проявил настойчивость, утверждая, что это его личный презент. Даже прислал видео, как укладывает в посылку женскую сумочку, пару босоножек, несколько женских часов. Он предупредил, что положил небольшую сумму, на которую я смогу себе что-нибудь прикупить, сказал, мол, отправит посылку самолетом. За нее он все заплатил, а мне надо будет только оплатить доставку", - рассказала женщина.

Через три дня на номер её телефона пришло сообщение из службы доставки Казахстана, что авиапочтой на её имя пришла посылка от такого-то, проживающему по такому-то адресу, и нужно оплатить ее доставку – 250 тысяч тенге. Женщина перевела эту сумму.

"Потом мою посылку якобы отсканировали и определили, что в ней находятся немалые ценности и большая сумма денег. Чтобы ее пропустили в аэропорту, надо приобрести специальный сертификат, а также оплатить услуги охраны. Я находилась под гипнозом, взяла несколько кредитов. В итоге получилась 2 млн 700 тысяч тенге. Как только отправила эти деньги, со мной сразу прервали связь. Вот так я попалась. Пошла в полицию и написала заявление. Надеюсь, удастся решить мою проблему", – поделилась потерпевшая.

По данному факту в ОП Шахтинска ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".