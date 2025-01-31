Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Шымкенте

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Туркестанский горсуд огласил приговор в отношении руководителя отдела образования Сауранского района Батырбековой А., Шегенбаева Т., бухгалтеров Жанәлі Б. и Парменова А., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 29 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы лицам, фактически не работавшим в сфере образования.

Батырбекова и Шегенбаев осуждены к 7 годам лишения свободы, Жанәлі и Парменов – к ограничению свободы на тот же срок.

Также в Шымкенте осуждены медсестры городской поликлиники.

Бегалаева признана виновной в неоднократном получении взяток, Ирбаева – в неоднократном посредничестве во взяточничестве на общую сумму 500 тыс. тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование групп инвалидности.

Приговором суда Бегалаева и Ирбаева осуждены к штрафам в размере 23,3 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.

Судебные акты в законную силу не вступили.