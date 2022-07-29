Фото: instagram.com/sud_nur_sultana/
Происшествия
Почти 300 млн тенге похитил у Казпочты квартет мошенников

Четырех человек, причинивших ущерб АО «Казпочта» на более чем 294 млн тенге, осудили в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда столицы.

Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 до 7 лет Б., Ж., Д. и Л, признав их виновными в хищении более чем 294 млн тенге Казпочты.

Как рассказали в суде, осужденные в период пандемии, сговорившись с неустановленными лицами, предлагали казахстанцам открыть счета в банках и за денежное вознаграждение от 10 тысяч до 100 тысяч тенге покупали у них банковские карты, а затем передавали данные неустановленным «хакерам».

«Хакеры» на интернет-ресурсе Казпочты зарегистрировали 14 аккаунтов для входа в их платежную систему под видом пользователя услуг с российских IP-адресов, провели платежные операции и списали деньги со счета АО «Казпочта», переведя их на заранее приготовленные карточные счета и абонентские номера операторов сотовых компаний», – раскрыли детали мошеннической схемы в суде.

Б., Ж., Д. также признаны виновными в неоднократном мошенничестве. Неустановленные лица звонили в отдаленные отделения филиалов Казпочты, представлялись работниками IT-отдела головного офиса и под предлогом настройки или обновления платежной системы вводили в заблуждение операторов отделений, которые, выполняя все указания, фактически проводили незаконные операции по списанию денежных средств.

«Далее они перевели похищенные деньги на другие счета для обналичивания. С карточных счетов часть денег была обналичена, а часть направлена на покупку криптовалюты с переводом их на криптокошельки неустановленных лиц», – отметили в ведомстве.

27 июля 2022 года судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана оставила без изменения приговор осужденным в части наказания за кражу и мошенничество, отменив только арест с автомашин осужденных, поскольку следствие не представило доказательств, что они куплены на средства, добытые преступным путем.

Для возмещения ущерба Казпочта обратится в суд.

Приговор вступил в законную силу.

Популярное

Все
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Его пламенная страсть
"Космический" Алтайский край
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Мы просто работаем
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Успешный год
Надеемся на повышение в классе
Дюжина уроков
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Ехали медведи на велосипеде…
Каждая семья на счету
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Происшествия
Мужчину с наркотиками задержали возле школы в Уральске
Происшествия
Факт покушения на изнасилование расследует полиция Алматы
Происшествия
"Родители были в кафе": ребёнок утонул на пляже базы отдыха…
Происшествия
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]