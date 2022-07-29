Почти 300 млн тенге похитил у Казпочты квартет мошенников

Четырех человек, причинивших ущерб АО «Казпочта» на более чем 294 млн тенге, осудили в городе Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда столицы.

Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 до 7 лет Б., Ж., Д. и Л, признав их виновными в хищении более чем 294 млн тенге Казпочты.

Как рассказали в суде, осужденные в период пандемии, сговорившись с неустановленными лицами, предлагали казахстанцам открыть счета в банках и за денежное вознаграждение от 10 тысяч до 100 тысяч тенге покупали у них банковские карты, а затем передавали данные неустановленным «хакерам».

«Хакеры» на интернет-ресурсе Казпочты зарегистрировали 14 аккаунтов для входа в их платежную систему под видом пользователя услуг с российских IP-адресов, провели платежные операции и списали деньги со счета АО «Казпочта», переведя их на заранее приготовленные карточные счета и абонентские номера операторов сотовых компаний», – раскрыли детали мошеннической схемы в суде.

Б., Ж., Д. также признаны виновными в неоднократном мошенничестве. Неустановленные лица звонили в отдаленные отделения филиалов Казпочты, представлялись работниками IT-отдела головного офиса и под предлогом настройки или обновления платежной системы вводили в заблуждение операторов отделений, которые, выполняя все указания, фактически проводили незаконные операции по списанию денежных средств.

«Далее они перевели похищенные деньги на другие счета для обналичивания. С карточных счетов часть денег была обналичена, а часть направлена на покупку криптовалюты с переводом их на криптокошельки неустановленных лиц», – отметили в ведомстве.

27 июля 2022 года судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана оставила без изменения приговор осужденным в части наказания за кражу и мошенничество, отменив только арест с автомашин осужденных, поскольку следствие не представило доказательств, что они куплены на средства, добытые преступным путем.

Для возмещения ущерба Казпочта обратится в суд.

Приговор вступил в законную силу.