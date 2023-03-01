Почти 3,5 тыс. казахстанским военнослужащим предоставили "кредитные каникулы"

По 4,9 тыс. займам предоставлена отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению.

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Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев на брифинге в СЦК рассказал о принимаемых мерах для повышения привлекательности воинской службы в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В целях исполнения поставленных главой государства задач, Министерством обороны реализован ряд мер по повышению привлекательности срочной службы. Так, предусмотрена возможность поступления в вузы без ЕНТ, без конкурса в течение двух лет после службы на платной основе», - отметил Дархан Ахмедиев.

По его словам, на сегодня более чем с 40 вузами страны подписаны соглашения, предусматривающие предоставление трех тысяч мест отслужившим срочную воинскую службу в образовательном секторе.

Предусмотрена также возможность поступления на военные кафедры вне конкурса.

«Завершена реализация мероприятий по предоставлению кредитных каникул военнослужащим срочной службы. На сегодня уже 3,4 тыс. военнослужащим по 4,9 тыс. займам предоставлена отсрочка платежей по основному долгу и вознаграждению, так называемые «кредитные каникулы», - резюмировал заместитель министра обороны.