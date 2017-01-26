Почти $360 млн купили казахстанцы перед Новым годом

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В декабре 2016 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением Казахстана в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10% и составил $358,5 млн, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Национальный банк Казахстана.
Финрегулятор отмечает, что данный показатель почти в три раза ниже уровня декабря 2015 года ($922,1 млн). При этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года – 340,01 и 333,29 тенге за $1 из расчета на конец каждого из периодов соответственно.
"За 2016 год нетто-покупка долларов США населением составила $1,4 млрд, что почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары США сохраняется, однако он значительно снизился", – подчеркивают в Нацбанке.
Аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют. Так, нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов США и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской.
Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн евро. Спрос на евро остается ограниченным.