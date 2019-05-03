Почти 36,5 млн тенге похитил экс-руководитель Центра по выплате пенсий в Павлодарской области
Жанат Тукпиев
В хищении бюджетных средств на сумму 36,4 миллиона тенге подозревается бывший заместитель руководителя Государственного центра по выплате пенсий Павлодарской области. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро АГДСПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" области. Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе со своими подчиненными на общую сумму 36,4 миллиона тенге путем незаконного оформления и начисления в 2006-2014 годы пенсионных выплат жителям области", – сообщил Балгабеков.
В связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.