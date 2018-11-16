Почти 40% рожениц по Казахстану умерли в сельских больницах

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ЮНИСЕФ) в Казахстане Юрий Оксамитный, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"По той информации, которая у нас есть 40 процентов умерших женщин по Казахстану умерли от хронических заболеваний в сельских больницах, поскольку не имели полного доступа к основной медицинской помощи и кровотечения остаются основной причиной смертности это 30 процентов", – сказал Оксамитный.



Он также рассказал, что на тему материнской смертности совместно Министерством Здравоохранения РК был проведен аудит, по результатом которого будет проведено республиканское совещание.



"Материнская смертность в 2017 году по Казахстану была 12 на 100 тысяч родорождений. В 2000 году было 61, в пять раз сократилось, но, тем не менее, к сожалению, по некоторым регионам отмечается рост материнской смертности", – отметил он.



Отметим, что в Северо-Казахстанской области, в сравнении с 2017 годом вырос уровень младенческой смертности на 40%.







Порядка 40% рожениц от общего числа материнской смертности по всему Казахстану умерли в сельских больницах от кровотечений из-за плохого доступа к основной медицинской помощи. Об этом в ходе круглого стола на тему "Здоровая женщина – здоровье нации" в акимате Астаны сказал представитель Детского фонда ООН (