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Почти 50 млрд тенге от коррупционеров поступило на спецсчет Минфина РК

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Как будут легализоваться деньги, возвращенные осужденными за коррупцию гражданами, рассказал премьер-министр РК. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, Алихан Смаилов рассказал, что в соответствии с поручением главы государства разработаны специальные нормы для придания официального статуса этим средствам, сообщает Kazpravda.kz.

«Разработаны специальные нормы в бюджетный кодекс, в котором предусматривается специальный отдельный счет при Минфине, на который могут поступать такие деньги. Правоохранительные органы обеспечивают эту работу и по тем коррупционерам, по которым есть соответствующее решение, деньги будут поступать и уже поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 миллиардов тенге, мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 миллиардов тенге.

И они будут направлены на строительство школ и на строительство пристроек к школам, с тем, чтобы обеспечить дополнительными ученическими местами в тех регионах, где особенно есть дефицит и где есть трехсменное обучение, где есть аварийное состояния школ», – сказал глава Кабмина.

Алихан Смаилов также сообщил, что Министерство просвещения сейчас готовит соответствующую документацию.

«Для того, чтобы профинансировать дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете, которые в плановом порядке будут финансироваться. Специально планировать какие-то объемы по коррупционным средствам мы не будем, мы будем их выделять по факту поступления», – пояснил он.

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